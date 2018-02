Group Ten Metals identifiziert 12 bedeutende geophysikalische Anomalien der Leitfähigkeit auf Stillwater West

Vancouver, 26. Februar 2018 - Group Ten Metals Inc. (TSX.V: PGE; US OTC: PGEZF; FSE: 5D32) (das Unternehmen oder Group Ten) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mittels einer elektromagnetischen Fugro-DIGHEM-Untersuchung in seinem Projekt Stillwater West in Südzentral-Montana über 1.914 Kilometer (Luftlinie) zunächst 12 bedeutende geophysikalische Anomalien der Leitfähigkeit identifiziert hat. Diese ersten Zielgebiete befinden sich in der unteren gebänderten ultramafischen und basalen stratigraphischen Einheit des Stillwater-Komplexes in der Hauptkonzessionsgruppe von Group Ten. Die stärksten geophysikalischen Konduktoren zeigen Ausprägungen, die für große Erzkörper mit massiven bis großflächig eingesprengten Sulfiden typisch sein können; diese entsprechen den sich überschneidenden, sehr hohen Palladium-, Platin-, Gold-, Nickel-, Kupfer- und Chromgehalten in den Bodenproben und erstrecken sich über eine Länge von über 18 Kilometern (siehe Pressemitteilung von Group Ten vom 10. Januar 2018). Zusammen genommen bestätigen und bekräftigen die stärksten geophysikalischen Anomalien der Leitfähigkeit sowie das Ausmaß und der Umfang der geochemischen Ausprägungen das Potenzial, dass im Projekt Stillwater West von Group Ten im unteren Stillwater-Komplex bedeutende neue Mineralisierungen mit Platingruppenelementen (PGE), Nickel und Kupfer gelagert sind.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42558/2018_02_26_Group_Ten_Metals_Identifies_Geophysical_Anomalies_at_Stillwater_West_FINAL_DE_PRCOM1.001.jpegDer Stillwater-Komplex ist eine geschichtete mafisch-ultramafische Intrusion, die zusammen mit dem Bushveld-Komplex in Südafrika als eine der wichtigsten Regionen der Welt für PGE-Nickel-Kupfermineralisierungen bekannt ist1. Das Projekt Stillwater West von Group Ten umfasst Konzessionen mit einer Fläche von 44 Quadratkilometern, die an die hochgradigen PGE-Minen Stillwater von Sibanye-Stillwater in der Lagerstätte J-M Reef angrenzen. In der Lagerstätte J-M Reef befinden sich die PGE-Minen mit den höchsten Erzgehalten weltweit mit gemessenen und angezeigten Ressourcen von 31,3 Millionen Unzen mit einem Gehalt von 17,0 Gramm Pt und Pd pro Tonne (g/t) und abgeleiteten Ressourcen von weiteren 49,4 Millionen Unzen mit einem Gehalt von 16,6 g/t Pt und Pd2 sowie über 12 Millionen Unzen Pt und Pd aus der bisherigen historischen Produktion mit vergleichbaren Gehalten3. In früheren Abbaubetrieben in dem Revier wurden außerdem hochgradiges Nickel, Kupfer und Chrom gefördert.Die hochgradige Lagerstätte J-M Reef und andere mit PGE angereicherte Sulfidhorizonte des Reef-Typs im Stillwater-Komplex weisen zahlreiche Ähnlichkeiten mit den hochgradig höffigen Reefs Merensky und UG2 im Bushveld-Komplex auf, während der untere Teil des Stillwater-Komplexes das Potenzial für weitaus größere ausgestreute sulfidreiche PGE-Nickel-Kupfer-Lagerstätten wie die Minen Platreef, Waterberg und Mogalakwena erkennen lässt, die im nördlichen Ausläufer des unteren Bushveld-Komplexes vorkommen1.Das technische Team von Group Ten visiert die beiden höhergradigen größeren Zielgebiete des Reef-Typs im Projekt Stillwater West an, die in magmatisches Sulfid eingebettet sind. Bei der Modellierung der detaillierten DIGHEM-Untersuchung im Hauptkonzessionsblock wurden hochleitfähige Anomalien in zwei breiten stratigraphischen Einheiten des unteren Stillwater-Komplexes über jeweils mehr als 18 Kilometer Streichlänge identifiziert. Diese geophysikalischen Ausprägungen sowie die geologischen und geochemischen Eigenschaften des Projekts Stillwater West sind in Abbildung 1 dargestellt. Die beiden großen Bänder der geophysikalischen Anomalien der Leitfähigkeit und die mit ihnen verbundenen Zielgebiete werden im Folgenden näher beschrieben:- Fünf prioritäre Zielgebiete des Reef-Typs wurden als mäßige bis starke magnetische Leiter mit einer Länge zwischen 1,5 und 5 Kilometern identifiziert und weisen das Potenzial für mehrere höhergradige PGE-Lagerstätten des Reef-Typs in den ungefähr 18 Kilometer langen unteren gebänderten und oberen ultramafischen stratigraphischen Schichten auf (in Abbildung 1 als rote Umrisse eingezeichnet). Diese breiten leitfähigen Bereiche entsprechen räumlich den sehr hohen Gehalten an Platingruppenmetallen, Nickel, Kupfer und Chrom in den Boden- und Ausbissproben.- Sieben breite magmatische PGE-Ni-Cu +/- Cr-Sulfid-Zielgebiete mit einer Länge zwischen 2 und 4 Kilometern und einer Mächtigkeit von bis zu 2 Kilometern mit starker bis sehr starker Leitfähigkeit wurden in der unteren ultramafischen und basalen Schichtenfolge identifiziert (in Abbildung 1 als blaue Umrisse eingezeichnet). Diese breiten Zielgebiete entsprechen ebenfalls sehr hohen Metallgehalten in Oberflächnausbiss- und Bodenproben. Innerhalb dieser sieben breiten leitfähigen Zielgebiete wurden mindestens 14 weitere und außergewöhnlich starke Ausprägungen mit kilometerlangen diskreten Konduktoren identifiziert, bei denen die Oberflächenprospektion mehrere Massivsulfidvorkommen aufzeigte.Die Ergebnisse der identifizierten elektromagnetischen Konduktoren sowie der bereits veröffentlichten geochemischen Multi-Element-Probenahme veranschaulichen die Effektivität dieser Explorationsmethoden für die Identifizierung viel versprechender neuer PGE-Ni-Cu-Zielgebiete im Bezirk Stillwater für die weitere Erkundung.Michael Rowley, der President und CEO, erklärte dazu wie folgt: Wir fühlen uns ausgesprochen bestärkt von der Größe, Stärke und Anzahl der leitfähigen Ziele, die in Stillwater West identifiziert wurden, insbesondere, da sie sich mit dem 18 Kilometer langen Profil mit erhöhten Metallgehalten im Boden überschneiden, und ebenfalls von unseren neuen Erkenntnissen zur Geologie der ultramafischen und basalen Einheiten des Komplexes. Wir sehen das Potenzial für mehrere Lagerstättentypen und Hinweise auf ein weitaus größeres mineralisiertes System, als es in diesem noch wenig erkundeten Teil des Stillwater-Komplexes bisher identifiziert wurde. Wir freuen uns insbesondere über die Ähnlichkeiten bei der Beschaffenheit und Art der Mineralisierung im Projekt Stillwater West mit den erstklassigen Lagerstätten von Platreef im unteren Bushveld-Komplex. Wir werden zukünftig gerne weitere technische Informationen und Pressemitteilungen zu unserem Explorationsprogramm von 2018 veröffentlichen. Group Ten Metals Inc. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung qualitativ hochwertiger Platin-, Palladium-, Nickel-, Kupfer- und Goldexplorationsaktiva in Nordamerika gerichtet ist. 