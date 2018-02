Citibank sagt höhere Goldpreise und Rohstoffrally voraus

Die Citibank schreibt in einem aktuellen Bericht, dass die gute Wirtschaftsentwicklung, die zunehmende Inflation und der schwache US-Dollar die Rohstoffpreise positiv beeinflussen werden. Wie Business Insider kürzlich meldete, erwarten die Analysten künftig eine Outperformance des Sektors und erhöhten im Zuge dessen auch ihre Goldpreisprognose.Die Bank sagt für 2018 nun einen Durchschnittspreis von 1.355 $ je Unze Gold vorher und korrigiert ihre bisherige Prognose damit um 7% nach oben. Als Kursziel für die nächsten sechs bis zwölf Monate nennen die Analysten einen Preis von 1.385 $."Höhere Inflation, steigende Nachfrage zur Portfolioabsicherung, ein schwächerer Dollar und die Erholung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage in China unterstützen das gelbe Metall", heißt in dem Bericht. Die Citibank fügt hinzu, dass zunächst wahrscheinlich auch der Gegenwind durch steigende Anleiherendite nachlassen wird.In Bezug auf die Industriemetalle sind die Experten dem Artikel zufolge ebenfalls bullisch. In der ersten Jahreshälfte werde die makroökonomische Umgebung die Kurse weiter stützen. Nach Einschätzung der Bank werden davon insbesondere Zink und Kupfer profitieren: Für diese beiden Metallen erhöhten die Analysten ihr Kursziel auf 4.000 $ bzw. 7.500 $ je Tonne innerhalb der nächsten drei Monate.© Redaktion GoldSeiten.de