Branchenexperte Harquail: Goldpreis wird längerfristig massiv steigen

Während ihres Besuchs auf der Gold Stock Analyst Conference in Florida sprach Daniela Cambone von Kitco News jüngst mit David Harquail über dessen aktuelle Einschätzung zur künftigen Entwicklung des Goldmarktes.Harquail, langjähriger CEO des Unternehmens Franco-Nevada Corp. und seit vergangenem Herbst neuer Chairman des World Gold Council, lobt im Gespräch die Stabilität der Goldpreise und äußert sich längerfristig sehr optimistisch.So ist der Experte fest davon überzeugt, dass der Goldpreis in fünf Jahren deutlich höher liegen wird als heute. Es sei allerdings schwer zu prognostizieren, welche Entwicklungen in der Zwischenzeit stattfinden werden. Entsprechend sei beispielsweise auch ein vorübergehender Abverkauf im Rahmen einer Liquiditätskrise denkbar. Doch egal welches Szenario sich in den nächsten Jahren entfalte, in fünf Jahren werde der Goldpreise nennenswert gestiegen sein, so Harquail. Als bedeutendsten Faktor sieht er hier die Investmentnachfrage nach dem gelben Metall.© Redaktion GoldSeiten.de