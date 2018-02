Minco Silver Corp. verbleibt in schwierigem Fahrwasser

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Minco Silver Corp. ist weiterhin gefangen im Mantel der Bären. Daran änderte auch leider die Erholung vom Dezember des letzten Jahres nichts, als die Notierungen von der Unterstützungszone rund um 0,50 USD nach oben hin aufdrehten. Leider währte dieser Impuls zu kurz, um wirklich nachhaltig signifikante Signale bullischer Natur auszubilden. Betrachten wir daher im Nachgang die Details.Positiv bleibt dennoch festzustellen, dass sich die Verlustserie nicht wesentlich über das Niveau von 0,50 USD hinaus ausdehnte. Die Nachfrage erfuhr tatsächlich in eben diesem Bereich wieder Aufmerksamkeit und so konnte zunächst schlimmeres verhindert werden. Im Anschluss an die Erholung in Richtung 0,80 USD, das Ziel wurde mit einem Reaktionshoch vom 3. Januar bei 0,77 USD nur knapp verfehlt, setzen allerdings wieder verstärkte Verkäufe die Aktie unter Druck. Anfang des Monats wurde die Marke von 0,50 USD daher auch nur knapp verfehlt und seither ist die Lage ungewiss.Raffen sich die Bullen jedoch wieder auf, könnte sich mit einem Anstieg über 0,62 USD durchaus nochmaliges Erholungspotenzial bis 0,77 bzw. 0,80 USD erschließen. Dort befindet sich ein massiver Widerstandsbereich, welcher durchaus erst einmal geknackt werden muss. Faktisch wäre oberhalb von 0,80 USD jedoch deutlicheres Erholungspotenzial gegeben, welches unter mittelfristigen Gesichtspunkten bis in den Bereich von 1,20 USD reichen könnte.Das Gegenteil wäre natürlich der Fall, sofern die Notierungen nochmals in den südlichen Bereich und insbesondere unter das Niveau von 0,50 USD zurückfallen. Im weiteren Verlauf müsste, gerade bei einem neuen Mehrmonatstief unterhalb von 0,47 USD, mit einer Korrekturausdehnung bis in den Bereich von rund 0,38 USD gerechnet werden. Im Ausdehnungsfall wären sogar wieder die Tiefs zum Jahreswechsel von 2015 auf 2016 denkbar. Ergo dann auch die komplette Erholung seit Anfang 2016 relativiert und somit eine durchaus düstere Ausgangsbasis für die kommenden Monate geebnet.Sollten sich die Kurse weiterhin über der Marke von 0,50 USD halten können, wäre bei einem Anstieg über 0,62 USD mit einer Aufwärtsbewegung bis zum Widerstandsbereich von 0,77 bis 0,80 USD zu rechnen. Oberhalb von 0,80 USD würde dann sogar buchstäblich der Deckel wegfliegen und eine deutliche Aufwertung bis in den Bereich von 1,20 USD könnte erfolgen.Die Marke von 0,50 USD bleibt im Fokus. Ein Rückgang darunter könnte, mitsamt neuem Mehrmonatstief unterhalb von 0,47 USD, für eine klare Korrekturausdehnung sorgen. Weitere Abgaben bis in den Bereich von 0,38 USD wären dann zu erwarten, bevor die Tiefs vom Jahreswechsel 2015 auf 2016 auf die Agenda rücken dürften.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.