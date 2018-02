U.S. Gold Corp. wird sich auf der 30. jährlich stattfindenden ROTH Conference präsentieren

ELKO, 26. Februar 2018 - U.S. Gold Corp. (NASDAQ: USAU), ein Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf der dreißigsten (30.) jährlich stattfindenden ROTH Conference im Ritz Carlton in Dana Point, Kalifornien präsentieren wird. Die Konferenz findet vom 11. bis 14. März 2018 statt.- Datum der Präsentation von U.S. Gold: Montag, 12. März 2018- Zeitpunkt: 7 Uhr PT (*Bitte prüfen Sie nochmals das Konferenzprogramm, da die Zeiten vom Veranstalter geändert werden könnten)- Ort: The Ritz Carlton Hotel - The Colonnade/Aqua- Webcast: http://wsw.com/webcast/roth32/usau/Edward Karr, Chairman, President und Chief Executive Officer von U.S. Gold Corp., wird während der Live-Präsentation eine Übersicht über die Geschäfte des Unternehmens übermitteln und wird außerdem für One-on-One-Meetings zur Verfügung stehen.Die 30. jährliche ROTH Conference findet vom 11. Bis 14. März 2018 im The Ritz Carlton, Laguna Nigel in Orange County, Kalifornien statt. Auf der ROTH Conference werden sich angesichts des Erfolgs der Vorjahresveranstaltung mit nahezu 550 teilnehmenden Unternehmen und über 4.700 Besuchern börsennotierte und private Unternehmen aus verschiedenen Branchen präsentieren:- Geschäftsdienstleistungen- Clean Tech, Industriewachstum & Solar- Verbraucher- Gesundheitswesen- Ressourcen: Öl & Gas / Metalle & Bergbau- Technologie, Internet & MedienDieses Treffen der institutionellen Investoren, privaten Investoren, Risikokapitalgeber, Führungskräfte und Dienstleister hat sich zu einer Pflichtveranstaltung für alle Beteiligten im Small- und Mid-Cap-Bereich entwickelt. U.S. Gold Corp. ist ein börsennotiertes Explorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Goldexploration gerichtet ist. U.S. Gold Corp. verfügt über ein Portfolio an Erschließungs- und Explorationskonzessionsgebieten. Copper King befindet sich im Südosten von Wyoming; für das Projekt hat Mine Development Associates einen technischen Bericht mit einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsberechnung (Preliminary Economic Assessment, PEA) erstellt. Keystone ist ein Explorationskonzessionsgebiet im Cortez Trend in Nevada, das von Dave Mathewson identifiziert und konsolidiert wurde. Weitere Informationen über US Gold Corp. erhalten Sie unter www.usgoldcorp.gold.U.S. Gold Corp.Investor Relations:+1 800 557 4550ir@usgoldcorp.goldwww.usgoldcorp.goldIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chSafe-Harbor-Bestimmungen: Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung und alle anderen Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen sind mit Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich davon abweichen, was in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommt. Diese Faktoren umfassen unter anderem die Risiken aus folgenden Umständen: den vorherrschenden Marktbedingungen und den Auswirkungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen in der Branche oder der politischen Bedingungen in den Vereinigten Staaten oder weltweit. Eine Auflistung und Beschreibung dieser und anderer Risikofaktoren ist im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens über Formular 10-K, den Quartalsberichten über Formular 10-Q und den aktuellen Berichten über Formular 8-K enthalten, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden und unter www.sec.gov eingesehen werden können. Wir geben keine Erklärung oder Garantie ab, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen vollständig oder richtig sind, und haben keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu berichtigen oder zu aktualisieren.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!