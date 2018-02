Ucore Rare Metals nimmt an USFS-Diskussionsrunde hinsichtlich Ressourcenerschließung in Alaska teil

HALIFAX, 27. Februar 2018 - Ucore Rare Metals Inc. (TSXV: UCU) (OTCQX: UURAF) (Ucore oder das Unternehmen) freut sich, zu berichten, dass Unternehmensvertreter aktiv an der jüngsten Diskussionsrunde des US Forest Service (USFS) am 24. Februar 2018 in der Stadtbibliothek von Ketchikan teilgenommen haben.Zweck der eintägigen Veranstaltung unter Vorsitz von US-Senator Lisa Murkowski war es, Ideen von lokalen Interessensvertretern einzuholen und für USFS-Chef Tony Tooke ein besseres Verständnis der Herausforderungen bei der Waldbewirtschaftung, denen sich die Gemeinden im Tongass National Forest, dem größten Staatsforst gegenübersehen, zu gewinnen.Randy MacGillivray, VP of Project Development von Ucore, vertrat das Unternehmen als Teilnehmer an den Diskussionsrunden. Ebenfalls anwesend war Randy Johnson von Orca Holdings, LLC, ein Mitglied des Beirats von Ucore. Grund für die Teilnahme von Ucore war es, Stellungnahmen und Rückmeldungen der Interessensvertreter einzuholen. Der Schwerpunkt lag dabei auf Möglichkeiten zur Verbesserung des Zugangs zum Staatsforst und dem Aufbau einer vielfältigen und diversifizierten Wirtschaft im Südosten von Alaska. Das Unternehmen unterstützt US-Senator Lisa Murkowski in ihren Bemühungen, einen nachhaltigen Zugang zu den Mineralressourcen in Südost-Alaska und deren nachhaltige Erschließung zu gewährleisten.Ucore gab vor Kurzem bekannt, dass es Ketchikan als Standort des kommenden strategischen US-Metallkomplexes (US Strategic Metals Complex; SMC) ausgewählt hat (siehe Ucore-Pressemeldung vom 30. Januar 2018). Der SMC wird zur Verarbeitung von Konzentraten mit Seltenerdmetallgehalt als Antwort auf die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und die Notwendigkeit einer inländischen Versorgung mit individuellen Seltenerdmetalloxiden für kommerzielle und militärische Anwendungen in den USA entwickelt. Rohmaterial aus Orten auf dem amerikanischen Festland, Südamerika, Afrika, Asien und Australien wird in Betracht gezogen. Der SMC in Ketchikan wird auch als Trennungsanlage für die Abscheidung der im Projekt Bokan geförderten Seltenerdmetalle in einzelne marktfähige Seltenerdmetalloxide dienen, sobald die Erschließung des Bergbauprojektes umgesetzt wurde.Wir engagieren uns für die weitere Erschließung, die für den Ausbau des Seltenerdmetallprojektes Bokan-Dotson Ridge auf Prince of Wales Island erforderlich ist, sagte Randy MacGillivray. Wir schätzen die Einladung zur Teilnahme an diesem wichtigen Dialog mit dem Chef des US Forest Service, da der USFS während des Genehmigungsprozesses für die Inbetriebnahme von Bokan die wichtigste Regierungsbehörde sein wird. Ferner ist unsere Entscheidung hinsichtlich Ketchikan als unseren Zielstandort für den strategischen Metallkomplex der erste Schritt, um sicherzustellen, dass letztendlich marktfähige Seltenerdmetalloxidprodukte aus Seltenerdmetallerzkonzentraten lokal hergestellt werden können.Ucore Rare Metals ist ein Unternehmen in der Entwicklungsphase, dessen Hauptaugenmerk auf Seltenerdmetallressourcen-, -gewinnungs- und -veredelungstechnologien. Das Unternehmen besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung am Projekt Bokan. Am 31. Am 31. März 2014 teilte Ucore mit, dass dem Unternehmen von Seiten der Rechtsprechung des Bundesstaates Alaska die einstimmige Genehmigung erteilt wurde, nach Ermessen der Alaska Import Development and Export Agency (AIDEA) bis zu 145 Millionen USD in das Projekt Bokan zu investieren. 