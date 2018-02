Royal Mint: Platinversion der "Britannia" nun auch als 1/10-oz-Münze

Im Januar hatte die britische Prägestätte Royal Mint die beliebte Anlagemünze Britannia in Platin vorgestellt. Bis dahin wurde die Britannia nur als Gold - und Silbermünze herausgegeben. Wie nun mitgeteilt wurde, wird künftig auch eine Miniversion der Platinmünze mit einem Gewicht von 1/10 Unze erhältlich sein.Die Motivseite der Münze zeigt wie gewohnt das berühmte Bildnis der Schutzgöttin des Vereinigten Königreiches in wehenden Gewändern, mit einem Schild und einem Ölzweig in der linken Hand und einem dreizackigen Spee in der rechten Hand. Die Darstellung wurde von Philip Natan geschaffen und wird vom Schriftzug "Britannia" sowie von den Angaben zum Prägejahr, zum Feingewicht und zur Metallart umrahmt.Auf der umliegenden Seite der Platinmünze ist das Porträt von Queen Elisabeth II zu sehen. Neu ist seit diesem Jahr der Hintergrund des Porträts, der ein als Guilloche bekanntes Linienmuster zeigt. Umschlossen wird die Darstellung von einer Rundschrift, die neben dem Namen der englischen Königin den lateinischen Schriftzug "D.G. REG F D" ("Dei Gratia Regina Fidei Defensor") beinhaltet. Ins Deutsche übersetzt bedeutet dieser "Durch Gottes Gnade Königin, Verteidigerin des Glaubens". Weiterhin ist der Nennwert von 10 £ angegeben.Die neue Anlagemünze zu 1/10 Unze wird mit einer Feinheit von 9995er Platin geprägt und werden ausschließlich über Manfra, Tordella and Brookes, Inc. (www.mtbcoins.com) erhältlich sein.© Redaktion GoldSeiten.de