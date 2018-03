Die britische Prägestätte The Royal Mint stellte im Jahr 2016 eine neue Bullionmünzreihe vor. Die Serie trägt den Namen "The Queen’s Beasts" und ist in Gold und Silber erhältlich. Die Reihe widmet sich zehn verschiedenen mythische Kreaturen, die in Großbritannien als "The Queen’s Beasts" bekannt sind und seit Jahrhunderten auf den Wappen der britischen Königshäuser zu finden sind.Die erste Münze, der "Lion of England" erschien im März 2016. Anschließend folgten der "Griffin of Edward III" im November 2016 und der "Red Dragon of Wales" im Frühjahr 2017. Im September vergangenen Jahres erschien das "Unicorn of Scotland" und nun stellt die Royal Mint mit dem "Black Bull of Clarence" bereits die fünfte Anlagemünze der Reihe vor.Das neue Motiv wurde, ebenso wie die Designs der anderen "Queen's Beasts", von Jody Clark entworfen. Es zeigt den schwarzen Stier von Clarence sowie das englische Wappen, wie es mit Unterbrechungen von 1399 bis 1603 genutzt wurde. Auf der Münze ist der Stier stark und muskulös und auf den Hinterläufen stehend dargestellt, um die enorme Kraft des Tieres zu verdeutlichen.Die Rückseite der Münze zeigt das fünfte Portrait von Ihrer Majestät Queen Elizabeth, ebenfalls entworfen von Jody Clark.Die Münze wird als 1-Unzen-Goldmünze, als 1/4-Unzen-Goldmünze und als 2-Unzen-Silbermünze erhältlich sein. Der Nennwert liegt entsprechend erneut bei 100 GBP, 25 GBP und 5 GBP. Die Feinheit aller Münzen beträgt 999,9.© Redaktion GoldSeiten.de