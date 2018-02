Neuer FED-Chairman sorgt für Verunsicherung

Der neue Chairman der FED, Jerome Powell, hatte gestern seinen ersten großen Auftritt. Seine Aussagen waren relativ "hawkish", was bedeutet, sie deuteten eher auf eine straffere US-Zinspolitik hin.Bislang ging der Markt von drei Zinsschritten der FED im laufenden Jahr aus. Nach den Aussagen gestern setzen einige auf vier Zinsanhebungen in 2018. Ich glaube nicht, dass die FED die Schrauben so anziehen kann und gebe auch zu bedenken, dass Powell zwar der Chairman der FED ist, aber immer noch alle Mitglieder über die Zinsschritte abstimmen werden.Die nächste FED Sitzung ist am 21.03.2018. Aktuell gehen 87,40% davon aus, dass die Leitzinsen in dieser Sitzung um 0,25% angehoben werden. Wie unten markiert zog die Wahrscheinlichkeit von 70,90% auf 87,40% in einem Monat an:Blicken wir bis zum Ende 2018 so sehen wir aktuell, dass 39,50% der Marktteilnehmer noch von drei Zinsschritten im laufenden Jahr ausgehen. 22% erwarten nur zwei Zinserhöhungen und 26,30% erwarten nun vier Zinsschritte nach oben: