Teranga Gold Corp.: Bleibt auffällig + Ergebnisse

Der HUI gab gestern 2,83% ab. Generell muss man sagen, dass es wieder einmal die Schwergewichte im Goldsektor sind, die ordentlich auf die Mütze bekommen. Schauen wir uns Barrick Gold an. In 6 Monaten von 22,50 CAD auf 15 CAD. Bei einer Gewichtung von fast 17% im HUI: Agnico Eagle in 6 Monaten von 64 CAD auf 49 CAD:Dagegen halten sich unsere beiden in Kanada notierten Goldproduzenten Endeavour Mining und Teranga sehr gut.Nachfolgend der Performance-Vergleich dieser vier Goldproduzenten für die vergangenen sechs Monate. Während Barrick über 30% verloren hat und Agnico über 20%, sind unsere Werte in der Gewinnzone: Teranga Gold war gestern auffällig stark und ging mit einem Tagesplus von 3,40% aus dem Handel.Die Stärke der Aktie ist seit Wochen auffällig und nach wie vor deutet dies für mich auf eine mögliche Übernahme hin.Nach Börsenschluss in Kanada kamen dann noch starke Bohrergebnisse vom Golden Hill Projekt in Burkina Faso ( Link ).Neun Meter mit 34,25 g/t Gold, wobei ein Meter mit 294 Gramm enthalten war. Dann 8 Meter mit 10,49 g/t Gold, 8 Meter mit 4,36 g/t Gold und 12 Meter mit 2,68 g/t Gold. Das sind einfach gute Resultate, die Teranga von diesem Projekt seit Monaten liefert, da kann man nicht meckern.Teranga lieferte ein starkes Ergebnis für 2017 und nun überzeugt man mit weiteren guten Explorationsresultaten. Auch wenn ich mich wiederhole, die Stärke der Aktie ist auffällig.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport