Mehr als 56 Tonnen: BayernLB erzielt erneut Umsatzrekord bei Gold

Die BayernLB hat im Goldhandel im vergangenen Jahr erneut einen Umsatzrekord erzielt. "Der positive Trend setzt sich fort. Unsere Kunden haben im Jahr 2017 noch mehr Goldmünzen und -barren nachgefragt als in den ebenfalls schon starken Vorjahren“, sagte Michael Eubel, Leiter der Abteilung Sorten und Edelmetalle der BayernLB in Nürnberg. Mit 56,1 Tonnen lag der Goldumsatz 2017 um 5,7 Tonnen höher als der bisherige Rekordwert, der im Vorjahr erreicht wurde. „Der Rekordumsatz bei Gold hat vor allem einen Grund: die anhaltend niedrigen bzw. negativen Zinsen“, erklärte Eubel.Insgesamt handelte die Bank rund 347 Tonnen an physischen Edelmetallen. Das entspricht etwa dem Gewicht eines vollbesetzen Jumbo-Jets. Mit 290 Tonnen entfiel der größte Anteil daran auf Silber. Hier lag der Absatz unter dem des Vorjahres (Vj.: 547 Tonnen). „Silber war in diesem Jahr wenig volatil und deutlich weniger gefragt als das Jahr zuvor“, erläuterte Eubel. Favoriten der Kunden waren dennoch weiterhin Silbermünzen mit einem Gewicht von einer Unze (31,1 Gramm), vor allem der kanadische Maple Leaf und die Kängurus aus Australien, sowie Fiji-Münzbarren. Bei Gold waren Barren und KrügerrandMünzen am gefragtesten. Hinzu kamen 450 Kilogramm Platin und Palladium.Die BayernLB ist einer der führenden Großhändler von physischen Edelmetallen im deutschsprachigen Raum. In den vergangenen Jahren hat die Bank ihre Vertriebskraft und ihr Serviceangebot stetig ausgebaut und beispielsweise vor kurzem eine Krügerrand (1oz)-Gold-Anleihe an die Stuttgarter Börse gebracht. Aktuell führt die BayernLB gemeinsam mit der SOLIT Management GmbH ein Edelmetallsparplan-Angebot exklusiv für Sparkassenkunden ein. Durch den zusätzlichen Ausbau des Nürnberger Kompetenzzentrums im Jahr 2017 hat die BayernLB zudem ihre Kapazitäten im Sorten- und Edelmetallgeschäft nochmals deutlich erweitert und die Voraussetzung dafür geschaffen, das steigende Handelsvolumen und den steigenden Wertlagerbedarf logistisch zu managen.Sehen Sie dazu auch den Beitrag mit unserem Gold-Experten Michael Eubel: Videoblog Das Kompetenzzentrum für Sorten und Edelmetalle der BayernLB in Nürnberg hat mehr als 400 Münzen und Barren im Sortiment, die bei den wichtigen Präge- und Scheideanstalten weltweit direkt geordert werden. Die BayernLB beliefert insbesondere Sparkassen, privatwirtschaftliche Unternehmen und andere Banken. Ein direkter Verkauf an Endkunden findet nicht statt, da die Bank am Markt als Großhändler auftritt. In Kooperation mit den Sparkassen kauft die BayernLB zudem als erste Bank in Deutschland flächendeckend Altgold wie Schmuck oder Medaillen von Kunden an.© BayernLB