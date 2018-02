LSC Lithium: Hohe Mineralisierungswerte für obertägige Proben aus Joint-Venture-Konzessionsgebiet bei Salinas Grandes

- Im Konzessionsgebiet des LSC/Dajin-Joint-Venture bei Salinas Grandes wurden hohe Mineralisierungswerte bestätigt- Die Lithiumkonzentrationen reichen von 281 mg/l bis 1.353mg/l, der Durchschnittswert liegt bei 591mg/l- 60 % der Proben enthielten > 500mg/l Lithium und 8 % der Proben > 1,000mg/l LithiumTORONTO, 28. Februar 2018 - LSC Lithium Corp. (LSC oder gemeinsam mit seinen Tochterunternehmen, das Unternehmen) (TSXV: LSC) freut sich bekannt zu geben, dass die Entnahme von Oberflächenproben aus dem Konzessionsgebiet San Jose/Navidad bei Salinas Grandes, das von LSC/ Dajin Resources Corp. (Dajin) als Joint-Venture-Projekt betrieben wird, mittlerweile abgeschlossen wurde. Die obertägige Entnahme der Proben war Teil der ersten Explorationsphase im Konzessionsgebiet.Ian Stalker, President und CEO des Unternehmens, erklärte: Mit dieser Probenahme, bei der sich das Team auf die 550 Hektar große Oberfläche des Salars, über die sich das LSC/Dajin-Joint-Venture erstreckt, konzentrierte, konnte das Unternehmen den Bereich der Lithiummineralisierung Pressemeldung des Unternehmens vom 17. Januar 2018.östlich der aktuellen Grenze erweitern und den hohen Mineralisierungsgrad des Salars in der Region Salta bestätigen. Die Mineralisierung dürfte sich weiter nordöstlich bis in jenen Teil des Salars ausdehnen, der zur Region Jujuy gehört. Im Anschluss an diese erfolgreiche Probenahme werden geophysikalische Messungen durchgeführt, mit denen eine Zielzone unterhalb der Oberfläche ermittelt werden soll. Im weiteren Jahresverlauf sind dann Bohrungen geplant.Von den 25 aus geringer Tiefe gewonnen Proben wiesen 60 % Lithiumwerte über 500mg/l und 8 % Lithiumwerte über 1.000mg/l auf. Der in diesem Bereich ermittelte Spitzenwert lag bei 1.353mg/l Li. Die Lithiumkonzentrationen reichten von 281 mg/l bis 1.353mg/l, der Durchschnittswert lag bei 591mg/l Li.Die 24 Standorte der Probenahme wurden im Vorfeld auf einem 500 m langen Raster mit Ost-West- und Nord-Südlinien angelegt. Dazu diente dem Unternehmen ein geographisches Informationssystem (GIS) und ein tragbares GPS-Gerät zur Lokalisierung vor Ort. Bei jeder Entnahmestelle wurde mit Hilfe eines Bohrgeräts ein Loch mit einem Durchmesser von 8 Inches bis in eine Tiefe von 2 Meter gebohrt. Anschließend wartete man 30 Minuten bis zur Schichtbildung der Sole. Dann wurde mit einem Schöpfeimer aus einer Tiefe zwischen 0,5 und 1 Meter unterhalb des Grundwasserspiegels Sole geschöpft.Die aus den einzelnen Löchern geschöpfte Sole wurde in vier sterilisierte Plastikflaschen mit je 1 Liter Füllvolumen dekantiert und versiegelt, wobei darauf geachtet wurde, dass sich in der Flasche keine Luftblasen bilden. Die Proben wurden etikettiert und die Etiketten mit Klarsichtklebeband abgedeckt, um ein Löschen der Probendaten zu verhindern. Alle Proben blieben in Besitz des Standortgeologen, bis sie zum Alex Stewart Laboratory in Jujuy, Argentinien transportiert wurden.LSC wendet ein gut entwickeltes QA/QC-Programm an. Die Soleanalyse wird von Alex Stewart Argentina (ASA) SA in Jujuy, Argentinien durchgeführt. ASA ist von LSC unabhängig, kann eine beträchtliche Erfahrung bei der Analyse von Lithiumsolen vorweisen und ist gemäß den Standards von ISO 17025 zertifiziert. Soleanalysen werden unter Anwendung von ICP-, gravimetrischen, potenziometrischen und volumetrischen Methoden durchgeführt, wie in einer Pressemitteilung von LSC vom 10. April 2017 detailliert beschrieben wurde.Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die von Donald H. Hains, P.Geo., erstellt und genehmigt wurden. Herr Hains ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und von LSC unabhängig. Herr Hains hat alle Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zugrunde liegen, sowie die Überprüfung der zertifizierten Assay-Zertifikate anhand der Assay-Datenbank verifiziert.LSC Lithium hat ein umfassendes Portfolio an vielversprechenden lithiumreichen Salaren zusammengestellt und richtet sein Hauptaugenmerk auf die Erschließung seiner Konzessionsgebiete in fünf Salaren: Pozuelos, Pastos Grandes, Río Grande, Salinas Grandes und Jama. Alle Konzessionsgebiete von LSC befinden sich im Lithiumdreieck, einem Gebiet am Schnittpunkt zwischen Argentinien, Bolivien und Chile, wo die weltweit reichhaltigsten Lithiumsolelagerstätten vorgefunden werden. LSC Lithium verfügt über ein Landpaketportfolio mit einer Größe von insgesamt 300.000 Hektar, was einem umfassenden, vielversprechenden Lithiumsalar in Argentinien entspricht.Ian Stalker, President & Chief Executive Officer151 Yonge Street, 11th floorToronto ON, Canada M5C 2W7(416) 304 9384E-Mail: info@lsclithium.comWeb: lsclithium.comZukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Dazu zählen auch Aussagen im Hinblick auf den hohen Mineralisierungsgrad des Salar Salinas Grandes, die Durchführbarkeit von geophysikalischen Messungen und den Zeitplan für solche Messungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, geplant, geschätzt und ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen von LSC hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftiger Ereignisse. Ob die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen den Erwartungen von LSC entsprechen, unterliegt einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich Faktoren, die den Annahmen des Managements zugrunde liegen, wie etwa Risiken in Zusammenhang mit: Besitzrechten, Genehmigungen und Behörden; Explorationen und der Ermittlung von Ressourcen oder Reserven von LSC Konzessionsgebieten; der Volatilität von Lithiumpreisen und des Lithiummarktes; Wechselkursschwankungen; der Volatilität des Aktienkurses von LSC; dem Erfordernis weiterer beträchtlicher Gelder für Erschließungsarbeiten, die möglicherweise nicht verfügbar sind; Änderungen der nationalen und lokalen Rechtsprechung, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzierungsbestimmungen oder Steuergesetze und deren Umsetzung; behördlichen, politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Argentinien oder anderen Ländern; Rechtsstreiten; Streitigkeiten hinsichtlich Besitzrechte, Konzessionen oder Lizenzen in Zusammenhang mit den Konzessionsgebieten, an denen das Unternehmen eine Beteiligung besitzt; enormen Kostensteigerungen oder Schwierigkeiten mit der Erschließung, der Genehmigung, der Infrastruktur, dem Betrieb oder der Technik in einem der Konzessionsgebiete des Unternehmens; sowie Risiken und Gefahren in Zusammenhang mit der Erschließung und dem Abbau in einem der Konzessionsgebiete des Unternehmens. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung wurden zum jeweiligen Zeitpunkt getätigt und LSC ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren weder infolge von neuen Informationen, noch infolge von zukünftigen Ereignissen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. 