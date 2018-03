Dr. Markus Krall: Spätestens in 2 Jahren ist der Staat pleite und damit auch wir!

Dr. Markus Krall ist Managing Director im Frankfurter Büro von goetzpartners und verantwortet den Bereich Risk Management. Als Autor mehrerer Bücher, zuletzt " Der Draghi-Crash " - Warum uns die entfesselte Geldpolitik in die finanzielle Katastrophe führt, referierte er erstmalig im November 2017 auf der von uns organisierten Edelmetallmesse in München.Vor drei Tagen gab er MISSION MONEY ein Interview mit dem Titel "Warum wir alles verlieren werden - Banken-Insider verrät die Gründe". Das Video knackte bereits die 100.000-Klicks-Marke...Mein Sparbuch, meine Lebensversicherung, mein Job: Bald könnte alles auf dem Spiel stehen! Im exklusiven Interview mit Mission Money erklärt Banken-Insider Dr. Markus Krall, warum Europas Banken heute praktisch schon pleite sind.Warum unser Geld dadurch in akuter Gefahr ist und auch eine Pleitwelle bei europäischen Unternehmen und Massenarbeitslosigkeit droht.Natürlich benennt Krall auch die Schuldigen: Vor allem die EZB, Politiker und Aufseher kritisiert der Managin Director der Unternehmensberatung Goetzpartners scharf, und nennt den möglichen Crash deswegen den DRAGHI-CRASH.Und wie lässt sich die Katastrophe noch abwenden? Der Experte fordert den CRASH - und zwar am besten noch heute!© Redaktion GoldSeiten.de