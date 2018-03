Verkäufe der Anlagemünze American Gold Eagle im Februar so niedrig wie lange nicht mehr

Die amerikanische Münzprägestätte U.S. Mint hat heute die Verkaufszahlen der beliebten Anlagemünze American Gold Eagle für den zweiten Monat des neuen Jahres veröffentlicht. Den Angaben zufolge ging der Absatz gegenüber Januar extrem stark zurück und blieb zudem weit hinter den Umsätzen im Februar 2017 zurück.Die Prägeanstalt verkaufte demnach im vergangenen Monat nur 5.000 Gold Eagles zu 1 Unze und 5.000 Münzen zu 1/10 Unze. Insgesamt konnten somit 10.000 Goldmünzen mit einem Gesamtgewicht von 5.500 Unzen abgesetzt werden, während es im Januar noch 158.000 Münzen bzw. 58.500 Unzen waren. Am Gesamtgewicht gemessen, lagen die Goldverkäufe damit im Februar dieses Jahres so niedrig wie seit Dezember 2015 nicht mehr.Verglichen mit den Verkäufen im Februar 2017 wurde ebenfalls ein starker Rückgang der Nachfrage verzeichnet. Damals hatte die U.S. Mint noch 60.000 Münzen mit einem Gesamtgewicht von 27.500 Unzen abgesetzt.© Redaktion GoldSeiten.de