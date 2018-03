Sovereign-Sammlermünze: Perth Mint stellt Jahrgang 2018 vor

Zu den aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint gehören die Känguru- und Lunar-Münzen in Gold sowie die Kookaburra- Känguru und Lunar-Münzen in Silber. Seit 2014 ist mit dem "Australian Wedge-Tailed Eagle" eine weitere in Gold und Silber erhältliche Münze auf dem Markt.Die australische Prägestätte bietet seit heute außerdem die australische Goldmünze Sovereign des Jahrgangs 2018 an. Die Sammlermünze ist nur in "Polierter Platte" (Proof) erhältlich.Auf einer Seite der Münze befinden sich auch in diesem Jahr die gleichbleibenden Abbildungen der Edwardskrone, die älteste der britischen Königskronen und Teil der Britischen Kronjuwelen, und eines Lorbeerkranzes sowie die Aufschrift der Worte "Perth Mint", "Australia" und "Sovereign" in Großbuchstaben.Auf der Rückseite der kleinen Sammlermünze finden sich neben Ian Rank-Broadleys Bildnis Ihrer Majestät Königin Elisabeth II, der Nennwert sowie die Jahreszahl 2018.Die Münze ist auf eine Auflage von nur 1.000 Stück zu je 0,2354 oz Gold limitiert, die Feinheit beträgt diesmal 91,70%. Sie wird in einer hochwertigen Holzschatulle in einer illustrierten Verpackung sowie mit einem nummerierten Echtheitszertifikat geliefert.© Redaktion GoldSeiten.de