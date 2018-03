Aben Resources Ltd. startet Bohrprogramm im Goldprojekt Chico

Vancouver, 01. März 2018 - Aben Resources Ltd. (TSX-V: ABN:) (OTCBB: ABNAF) (Frankfurt: E2L2) (das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der Regierung von Saskatchewan die Explorationsgenehmigung für 2018 erhalten und mit der Mobilisierung für den Bau des Bergbaulagers in seinem Goldprojekt Chicho mit einer Fläche von 4.656 Hektar begonnen hat. Das Bohrprogramm, das voraussichtlich am 9. März aufgenommen wird, wird 1.200 Meter in 4-5 Bohrlöchern umfassen und kann auf 2.000 Meter ausgeweitet werden, falls in den geplanten Bohrlöchern, wie erwartet, eine bedeutende Mineralisierung entdeckt wird. Die Bohrstandorte wurden anhand übereinstimmender starker geophysikalischer und geochemischer Anomalien in geologischen Einheiten gewählt, die für Edelmetallmineralisierungen außerordentlich viel versprechend sind. Eine vor kurzem abgeschlossene geophysikalische Untersuchung der induzierten Polarisation (IP) hat zahlreiche Bohrziele mit hoher Priorität ergeben, unter anderem eine starke und relativ flache Anomalie der Aufladbarkeit, die noch nie mit Probebohrungen erkundet wurde. Momentan geht man davon aus, dass die Bohrungen auf Chico zeitgleich mit einem Winterbohrprogramm von 10.000 Metern, das von SSR Mining Inc. auf Eagle Plains Liegenschaft Fisher, 6 km nördlich von Chico, durchgeführt wird, stattfinden können.Video-Darstellungen der geophysikalischen IP-Untersuchung von 2017: https://www.youtube.com/watch?v=vQPSgr-g0Vg und https://www.youtube.com/watch?v=zBen-X8HFzIDas Konzessionsgebiet Chico enthält drei unterschiedliche und parallel verlaufende Strukturzonen, in denen eine hochwertige Goldmineralisierung gelagert ist, was sich sowohl aus den Oberflächenproben wie auch aus den historischen Bohrlochabschnitten ergibt. Im bevorstehenden Bohrprogramm werden alle drei goldhaltigen Zonen erkundet. Der mineralisierte Strukturkorridor Chico erstreckt sich über eine Streichlänge von mehr als 1.400 Metern, ist bis zu 150 Meter breit und enthält mehrere Mineralvorkommen. Die besten Ergebnisse waren:- Unter den hochgradigen Abschnitten aus früheren Bohrungen waren 14,5 Gramm/Tonne (g/T) (0,424 Unzen/Tonne) Gold über 0,4 m beim Chico-Vorkommen und 9,6 g/T (0,281 Unzen/Tonne) Gold über 2,0 m beim Royex-Vorkommen;- Bohrloch MW93-20 ergab fünf wichtige Abschnitte mit Werten von 0,51 g/t Gold über 1,5 Meter bis 9,6 g/t Gold über 2 Meter, einschließlich 36,3 g/t Gold über 0,5 Meter (AR 63M06-0041).- Bei der oberflächennahen Probenahme in dem Projekt wurden Handproben entnommen, die 113,5 g/t Gold (3,31 Uz/Tonne) und 76,5 g/t Gold (2,23 Uz/Tonne) enthalten.Die mineralisierten Scherzonen mit Bildung von Quarzgängen, welche die Chico-Zone bestimmen, sind in Diorit- und Granitgestein eingebettet, insbesondere entlang der Kontaktfläche der Scherung zwischen diesen beiden Einheiten. Die Strukturzone Chico und die angrenzenden, parallel verlaufenden Strukturzonen Ed und Western sind Spreizstrukturen, die mit dem größeren Verwerfungssystem von Tabbernor in Verbindung stehen. Trotz der bedeutenden Goldentdeckungen an der Oberfläche entlang dieser Strukturtrends wurde die Mineralisierung in der Tiefe und entlang der Streicherweiterung noch kaum untersucht. Die Verwerfung von Tabbernor ist eine 1.500 Kilometer lange regionale Struktur, die im Norden bis hin zur Uranmine Rabbit Lake in Nord-Saskatchewan und im Süden bis hin zur Goldlagerstätte Homestake in Süd-Dakota mit 40 Millionen Unzen nachverfolgt wurde. Die Nähe zur Tabbernor-Struktur und die Ähnlichkeiten bezüglich Alter und tektonischer Geschichte der Lagerstätten Homestake und Seabee/Santoy war der Hauptgrund für Aben´s Interesse am Konzessionsgebiet Chico. In den nahe gelegenen Lagerstätten Seabee und Santoy von SSR Mining Inc. (vormals Silver Standard Resources), die sich 40 Kilometer nördlich von Chico befinden, wird seit 1991 kontinuierlich produziert; die Förderung aus den beiden Lagerstätten beträgt 1,2 Millionen Unzen Gold.Lageplan des Goldprojekts Chico in Saskatchewan: http://www.abenresources.com/i/maps/ABN_Chico_Location_and_Highlights.jpgAben Resources hat die Exklusivrechte an einer ungeteilten Beteiligung von 80% an der Liegenschaft. Im Gegenzug muss das Unternehmen bis 2020 den Betrag von 3,5 Mio. $ in die Exploration investieren, 2,5 Mio. Aktien ausgeben sowie Barzahlungen von 150.000 $ an Eagle Plains Resources (TSX-V: EPL) leisten. Aben hat vor Kurzem gemäß der Konditionen der aktuellen Optionsvereinbarung an Eagle Plains eine Barzahlung von 25.000 $ geleistet und 250.000 Stammaktien ausgegeben.Bei der geophysikalischen Untersuchung von 2017 wurde eine große Zone mit hoher Aufladbarkeit über dem mittleren Bereich der Chico-Scherzone mit ein paar vertikalen Strukturen mit hoher Aufladbarkeit, die von der Wurzelzone nach unten verlaufen, entdeckt. Die hohe Aufladbarkeit kann durch reichliche Sulfidminerale, wie beispielsweise Pyrit, Pyrrhotin und Chalkopyrit, kommen, die eng mit der Goldmineralisierung auf dem Konzessionsgebiet zusammenhängen. Der obere Bereich der Wurzelzone scheint sich innerhalb von 150 Metern ab der Oberfläche zu erstrecken und stellt ein attraktives und vorrangiges Bohrziel dar, weil in der Vergangenheit über Abschnitte mit mehreren Gramm oberhalb und neben dieser Zone berichtet wurde. Von den 22 historischen Bohrlöchern auf dem Konzessionsgebiet erreichte das tiefste Loch eine vertikale Tiefe von 110 Metern (157 Meter im Bohrloch) und lag nicht auf dieser Zone mit starker Aufladbarkeit.Die Explorationsprogramme der Jahre 2016 und 2017 umfassten systematische Feldarbeiten, einschließlich einer 661 Linienkilometer umfassenden luftgestützten, geophysikalischen Untersuchung mit Magnetometer, Kartierung, Grabenziehen, geochemische Bodenanalyse und die zuvor genannte IP/Widerstands- und magnetische Untersuchung. Durch die systematische Exploration konnten Feldteams Mineralisierung, Alterierungen und Strukturmerkmale mit Ähnlichkeiten zu der Lagerstätte Seabee identifizieren. Die hochgradige Goldmineralisierung bei Seabee und Santoy erstreckt sich weit unterhalb der geringen Tiefen, auf die das Chico-Projekt bisher untersucht wurde.Grabenziehen und Bohrtätigkeiten, die von 1988 bis 1993 von Corona Corporation und Cameco durchgeführt wurden, definierten eine mineralisierte Streichlänge von mehr als 1.400 Metern. Bei den von Corona auf dem Royex-Vorkommen gezogenen Gräben wiesen fünf Gesteinssplitterproben Werte von mehr als 1000 ppb Gold auf und die beste (Splitter-)Probe ergab 14,3 g/T Gold über 1 Meter (AR 63M06-0034). Anschließende Diamantbohrungen, die von Cameco in der Nähe des Grabens Royex durchgeführt wurden, ergaben fünf wichtige Abschnitte mit Werten zwischen 0,51 g/T Gold über 1,5 Meter und 36,3 g/T Gold über 0,5 Metern (AR 63M06-0041).Das Management weist darauf hin, dass Ergebnisse oder Entdeckungen, die in der Vergangenheit auf benachbartem Gebiet gemacht wurden, kein Hinweis darauf sein müssen, dass auf dem Konzessionsgebiet ähnliche Ergebnisse erzielt werden können. Aben konnte die Methoden und Ergebnisse der historischen Arbeitsprogamme innerhalb der Grenzen des Konzessionsgebiets noch nicht verifizieren. Trotzdem geht das Management davon aus, dass die Arbeitsprogramme auf professionelle Art und Weise durchgeführt wurden und die Daten und Informationen aus den Programmen von guter Qualität sind.Cornell McDowell, P.Geo., V.P. für Exploration von Aben Resources, hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 die fachlichen Inhalte dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.Aben Resources ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen, das sich mit der Erschließung von Goldprojekten in British Columbia, Saskatchewan und im Yukon beschäftigt. Aben ist ein kapitalkräftiges Junior-Explorationsunternehmen und verfügt über etwa 62,7 Millionen emittierte und ausstehende Aktien. Weitere Informationen zu Aben Resources Ltd. (TSX-V: ABN) erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.abenresources.com.Jim PettitJAMES G. PETTIT, President & CEODon Myers, Aben Resources Ltd.Director, Investor RelationsTel: 604-687-3376Tel: 800-567-8181 (gebührenfrei)Fax: (604) 687-3119E-Mail: info@abenresources.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Firmenführung annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, im Falle einer Änderung der Prognosen, Schätzungen oder Sichtweisen des Managements bzw. anderweitiger Faktoren eine Berichtigung der zukunftsgerichteten Aussagen durchzuführen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die erfolgreiche Exploration und Erschließung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. 