Bulletin Resources Ltd.: Gut kalkulierbares Risiko

Die Einigung von Bulletin mit Coolardie Minerals ( Link ) haben wir besprochen.In Zahlen sieht das Ganze dann so aus, wenn ich mit einem Goldpreis von 1.650 AUD kalkuliere (aktuell 1.700 AUD): Bulletin Resources wird also mit dem Start der Produktion für die ersten gut 85.000 Unzen (Reserven des Goldprojektes) gut 8 Millionen AUD in Cash erhalten! Alles was danach noch abgebaut wird ist Zugabe und Bulletin kassiert nochmals 2%.Der zweite Bestandteil ist, dass Coolardie Minerals ab einem Gewinn von 9 Millionen AUD von jedem Dollar darüber 30% an Bulletin abgeben muss. Würde das Unternehmen also 15 Millionen AUD Gewinn machen, dürfte Coolardie 9 Millionen behalten und von den 6 Millionen AUD müssten sie 1,8 Millionen AUD an Bulletin bezahlen!!Dann hat sich Poli noch 30% an den restlichen Gebieten um die bekannte Goldressource gesichert, frei Haus!Zudem wurde eine enge Timeline eingebaut. Coolardie muss bis Oktober 2018 mit dem Abbau beginnen. Dies hilft uns, um zeitlich besser kalkulieren zu können.Bulletin wird im Gegenzug 500.000 AUD in das IPO von COOLGARDIE MINERALS investieren und sich so auch ein mögliches Upside der Aktie sichern.Was dies für die Bewertung von Bulletin bedeutet, zeige ich Ihnen nachfolgend. Wir kalkulieren mit den aktuellen Cash-Werten, die IPO-Finanzierung ist neutral (Cash gegen Aktien) und nehmen nur die ersten Unzen aus den Goldreserven. Alles was später noch kommt, ist weiteres Upside für uns!Wie wir sehen, wird Bulletin bei erfolgreicher Produktion auf dem Gebiet Zahlungen in Höhe von 8,08 Millionen AUD bzw. 0,045 AUD je Aktie erhalten und dies nur für die vorhandenen Reserven. Der potentielle Wert je Aktie steigt dann bereits auf 0,0745 AUD an und aktuell notiert die Aktie bei 0,046 AUD.Ich liebe solche Aktien, da ich das Risiko genau kalkulieren kann, ebenso wie das Upside. Wer unter 0,05 AUD kauft, kann sich relativ sichere 50% verdienen!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport