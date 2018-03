Mawson Resources erbohrt 31,7m mit 8,4 g/t Gold auf Rajapalo - einschließlich 10,9m mit 21 g/t Gold

Vancouver, 2. März 2018 - Mawson Resources Ltd. ("Mawson" oder das "Unternehmen") (TSX: MAW, Frankfurt: MXR, Pinksheets: MWSNF) meldet positive Bohrergebnisse aus den ersten fünf Kernbohrungen des Winterprogramms 2018 auf dem sich zu 100% in Unternehmensbesitz befindlichen Goldprojekt Rajapalot in Nord-Finnland.- Bis dato konzentrierten sich die Bohrungen in Rajapalot auf die Erweiterung der bekannten Goldprospektionsgebiete; Raja, Palokas, South Palokas und Terry's Hammer (Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung);- 21 Kernbohrungen (PAL0083 bis PAL0104) mit einer Gesamtlänge von 4.896m wurden niedergebracht. Diese Pressemitteilung fasst die Analysenergebnisse der ersten 5 berichteten Bohrungen (PAL0085, PAL0087, PAL0089, PAL0091 und PAL0093) zusammen. Die Ergebnisse der restlichen Bohrungen stehen noch aus;- Auf dem Projekt Raja traf die Bohrung PAL0093 auf 31,7m mit 8,4 g/t Gold ab 244,1m Tiefe einschließlich 10,9 m mit 21,0 g/t Gold ab 252,2m Tiefe;- Dieses Ergebnis repräsentiert den höchst gradigen und längsten Abschnitt, der bis dato auf Rajapalot erbohrt wurde;- PAL0093 war eine Step-out-Bohrung, die in Fallrichtung in einer Entfernung von 120m bzw. 290m der im Jahr 2017 niedergebrachten Bohrungen PAL0062 (13,5m mit 4,0g/t Gold ab 180m Tiefe) und PAL0075 (27m mit 3,3 g/t Gold ab 64,0m Tiefe) durchgeführt wurde (Abbildungen 2 und 4 in der originalen englischen Pressemitteilung);- Ebenfalls auf Raja. Bohrung PAL0085 durchteufte 9,9m mit 4,1 g/t Gold ab 124,0m Tiefe. Sie wurde in einer Entfernung von 170m gegen die Fallrichtung der Bohrung PAL0093 angesetzt (Abbildung 3 und 4 in der originalen englischen Pressemitteilung);- Auf dem Prospektionsgebiet South Palokas, 1.100m nordnordwestlich des Prospektionsgebietes Raja traf die Bohrung PAL0091 auf 9,9m mit 2,5 g/t Gold ab 145,9m Tiefe (Abbildung 5 in der originalen englischen Pressemitteilung);- Die Bohrarbeiten mit drei Bohrgeräten werden rund um die Uhr fortgesetzt. Weitere Bohrgeräte werden laut Planung in den kommenden Wochen hinzukommen.Herr Hudson, Chairman und CEO, sagte: "Dies ist ein großartiger Start unserer Winterkampagne, die beste Bohrung auf Rajapalot bis dato. Der Gehalt und die Mächtigkeit des Abschnitts in Bohrung PAL0093 stellt Rajapalot in eine Liga mit den besten Explorationsprojekten, die in den letzten 6 Monaten weltweit entdeckt wurden. Wir freuen uns darauf, weitere Ergebnisse bekannt zu geben, sobald sie zur Verfügung stehen. Wir begrüßen alle an Mawsons Stand Nr. 2941 auf der PDAC vom 4. bis 7. März, um über unsere Arbeitsprogramme zu sprechen und repräsentative Proben aus dem Bohrkern der Bohrung PAL0093 anzusehen."Eine Draufsicht der Bohrergebnisse finden Sie in Abbildung 1. Profil- und Längsschnitte sind in den Abbildungen 2 bis 5 enthalten. Die Tabellen 2 bis 3 (Siehe die originale englische Pressemitteilung) enthalten alle relevanten Informationen über die Bohransatzpunkte und Analysen. Unter Annahme einer vorherrschenden schichtgebundenen Kontrolle wird die wahre Mächtigkeit des vererzten Abschnitts auf ungefähr 90% der beprobten Mächtigkeit geschätzt. Viele Körner von Freigold wurden während des Protokollierens der Bohrungen PAL0085, PAL0091 und PAL0093 verzeichnet. Doppelproben zur Qualitätskontrolle für alle Bohrungen zeigten eine gute Reproduzierbarkeit der Goldanalysen. Die Abschnitte werden mit einem unteren Cut-off-Gehalt von 0,5 g/t Gold über einen 1m langen Bereich berichtet ausgenommen PAL0091 und PAL0093, wo 3m mit einem Cut-off-Gehalt von 0,5 g/t Gold verwendet wurden. Es wurde kein oberer Cut-off-Gehalt angewandt.Diese Bohrergebnisse unterstützen die Entdeckung eines neuen zusammenhängenden Erzkörpers auf dem Prospektionsgebiet Raja (PAL0093 31,7m mit 8,4 g/t Gold ab 244,1m Tiefe), der jetzt ab der Oberfläche über 300m verfolgt wurde, wobei die Vererzung lateral und in Fallrichtung begrenzt ist. Die Bohrungen auf Raja konzentrieren sich jetzt auf die Überprüfung einheitlicher Profile über die Erstreckung des Erzkörpers, um den Umfang der Vererzung weiter auszudehnen. PAL0087, die 90m ostnordöstlich von PAL0085 auf dem gegenwärtigen östlichen Ausläufer von Raja niedergebracht wurde, durchteufte keine signifikante Vererzung und Infill-Bohrungen sind in diesem Abschnitt notwendig, um die Kontrollen der Goldvererzung besser zu definieren.Auf South Palokas wurde zum ersten Mal eine mächtige niedrig-haltige Vererzung im tektonisch Liegenden entdeckt (PAL0091 3,1m mit 2,3 g/t Gold ab 248,6m Tiefe) sowie eine bekannte Vererzung in einer oberen Zone durchteuft (9,9m mit 2,5 g/t Gold ab 145,9m Tiefe). PAL0089, die 70m entgegen der Fallrichtung von PAL0091 angesetzt wurde, durchteufte eine niedrig-haltige Vererzung (2,0m mit 1,2 g/t Gold ab 86,7m Tiefe und 1,0m mit 1,7 g/t Gold ab 92,5m Tiefe). Laut Interpretation wurde PAL0089 nicht tief genug in das tektonisch Liegende niedergebracht, um die Vererzung zu überprüfen, die in Bohrung PAL0091 entdeckt wurde. Weiter Bohrungen sind notwendig, um die Kontrollen und Ausdehnung des Vererzungssystems South Palokas festzulegen.Die Vererzung auf Raja und South Palokas ist unterschiedlich von jener auf dem Prospektionsgebiet Palokas und setzt sich zusammen aus einer hydrothermalen Mineralgesellschaft bestehend aus Sulfiden (Magnetkies>>Pyrit), Magnetit, Biotit, Muskovit und Chlorit, die überwiegend in grauen Albititen beherbergt ist. Die Textur reicht von einem mit Gangbildungen durchzogenen albitischen Granofels, der zerklüftet und brekzienartig bis lokal schiefrig ist. Gang- und Kluftfüllungsminerale umfassen Magnetkies, Magnetit und Magnetit-Magnetkies (+/- Quarz). Lokal kommt ebenfalls retrograder Chlorit nach Biotit und gangkontrollierter Chlorit +/- Turmalin und Magnetit vor. Eine erste Analyse mit einem tragbaren XRF-Gerät bestätigt das Vorkommen von vergesellschaftetem Scheelit und Molybdänglanz, ersterer ist in UV-Licht als kleine Äderchen und Einsprengungen sichtbar. Die eisenreiche Art der vererzten Gesteine ist ein Leitfaden entweder in Oxid- oder Sulfidform mit einer variablen sulfidischen und chloritischen Überprägung. Die Alteration ist deutlich post-metamorph, reduziert und höchstwahrscheinlich durch die Granitoidintrusionen verursacht. Chlorit wird als das Niedrigst-Temperatur-Silikatmineral in Zusammenhang mit Gold betrachtet, das in der offensichtlichen Vergesellschaftung mit Quarz- und/oder K-Feldspatgängen tektonisch kontrolliert ist. Die alterierten Gesteine, die das vererzte Paket umgeben, enthalten lokal reichlich Talk und Turmalin.Für das Bohrprogramm wurden drei Kernbohrgeräte (K1 & K2) von Arctic Drilling Company OY ("ADC') und MK Core Drilling OY ("MK") verwendet, alle mit Wasserrückführung und Systemen zum Auffangen des Bohrkleins. Der Bohrkerndurchmesser beträgt NQ2 (50,7mm). Die Bohrkernsausbringung war ausgezeichnet und der Durchschnitt lag im frischen Gestein nahe 100%. Nach Fotografieren und Protokollieren in Mawsons Einrichtungen in Rovaniemi wurden Kernlängen von durchschnittlich 1m für vererzte Proben und von 2m für unhaltige Proben in den Einrichtungen des Geological Survey of Finland (GTK) in Rovaniemi, Finnland, in zwei Hälften zersägt. Die verbleibende Hälfte wird für Verifizierungs- und Referenzzwecke aufbewahrt.Die Proben wurden von Mitarbeitern Mawsons oder kommerziellem Transport von der Entnahmestelle zur Analyse zu den Labors der CRS Minlab Oy in Kempele, Finnland, transportiert. Die Proben wurden in Kempele aufbereitet und in Raahe auf Gold analysiert mittels der PAL1000-Technik, was das Zermahlen der Probe in Stahlbehältern mit Schleifmaterial in Gegenwart von Zyanid einschließt. Anschließend wird der Goldgehalt in Lösung mittels eines AAS-Geräts bestimmt. M Das Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm von Mawson umfasst die systematische Zugabe von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt und Leerproben zu dem interpretierten vererzten Gestein. Ferner fügt CRS Leerproben und Standards in das Analyseverfahren ein.Die qualifizierte Person für Mawsons finnische Projekte, Dr. Nick Cook President von Mawson und Mitglied des Australasian Institute of Mining Metallurgy, hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und verifiziert.(TSX: MAW, Frankfurt: MXR, Pinksheets: MWSNF) Mawson Resources Ltd. ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen. Mawson hat sich als ein führendes Explorationsunternehmen in der nordischen Arktis profiliert. Der Fokus sind die Vorzeigegoldprojekte Rompas und Rajapalot in Finnland.Abbildung 1. Karte von Rajapalot mit historischen Bohrungen. Neue Ergebnisse und Lage der Profilschnitte in folgenden Abbildungen. Hintergrund: bodengestützte magnetische Erkundung TMI-RTP, höhere Auflösung mit Linienabständen von 25m, niedrigere Auflösung mit Linienabständen von 50m.Abbildung 2. Sektion mit neuen Ergebnissen aus Bohrung PAL0093 auf Raja, Finnland.Abbildung 3. Sektion mit neuen Ergebnissen aus Bohrung PAL0085 und PAL0087 auf Raja, Finnland.Abbildung 4. Längsprofil mit neuen Ergebnissen aus Bohrung PAL0085 und PAL0093 auf Raja, Finnland.Abbildung 5. Profilschnitt mit neuen Ergebnissen aus Bohrung PAL0091 und PAL0089 auf South Palokas, Finnland.Tabelle 1: Informationen über Bohransatzpunkte der Winterbohrungen 2018 auf dem Projekt Rajapalot (Finnisches Gitter, Projektion KKJ2003)Tabelle 2: bessere Abschnitte aus Winterbohrprogramm 2018Die Abschnitte werden mit einem unteren Cut-off-Gehalt von 0,5 g/t Gold über einen 1m langen Bereich berichtet ausgenommen PAL0091 und PAL0093, wo 3m mit einem Cut-off-Gehalt von 0,5 g/t Gold verwendet wurden. Es wurde kein oberer Cut-off-Gehalt angewandt.Tabelle 3: individuelle Analysedaten aus Bohrungen PAL0085, PAL0089, PAL0091 und PAL0093Mariana Bermudez (Canada), Corporate Secretary1305 - 1090 West Georgia St.Vancouver, BC, V6E 3V7 KanadaTel. +1-604-685 9316www.mawsonresources.cominfo@mawsonresources.comIm deutschsprachigen Raum:AXINO GmbHNeckarstraße 45, 73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.