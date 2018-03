Goldex Resources Corp.: Zusatz zum operationalen Team des Unternehmens

VANCOUVER - Goldex Resources Corp. (TSX VENTURE: GDX; Frankfurt: WKN-A2AEDT, Ticker: G6T2) (Goldex oder das Unternehmen) freut sich mitteilen zu können, dass Herr Andrew Dacey MSc und R.P. Geo die Datensammlung, Probenahme und Verifizierung durchgeführt hat. Herr Dacey hat einen BSc in Geologie von der University of Wellington, Neuseeland, und einen MSc in Wirtschaftsgeologie vom Centre of Ore Deposit Research, Universität von Tasmania, Hobart, Australien. Herr Dacey verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entdeckung von Edelmetallen und Grundmetallen. Er hat zu erfolgreichen Entdeckungen von mehr als 12 Millionen Unzen Goldäquivalenten beigetragen. Er hat unter anderem in Armenien, Georgien, Kosovo, Mali, Mexiko, Saudi-Arabien und der Mongolei erfolgreiche Explorations- und Entwicklungsprojekte durchgeführt. Im Jahr 2005 war er Mitbegründer von Lydian International, der jetzt das Projekt + 4Moz Au Armulsar in Armenien entwickelt. Er ist ein registrierter professioneller Geologe, R. P. Geo, mit dem Australian Institute of Geoscience und einem QP / CP sowohl unter den australischen als auch den kanadischen Reporting Codes.CHARLES ROSSPräsidentSuite 2300- 1177 West Hastings StreetVancouver British Columbia Kanada V6E 2K3Telefon: (604) 699-4300Facsimile: (604) 909-4682www.goldex.caWeder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsbehörden (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen eine Garantie für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.In die Zukunft gerichtete Aussagen: Aussagen in dieser Pressemitteilung, die zukunftsgerichtete Aussagen sind, unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, wie sie hierin und an anderen Stellen in den regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei kanadischen Wertpapierregulierungsbehörden offengelegt werden. In dieser Pressemitteilung werden Begriffe wie "werden", "planen", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "möglich", "sollten" und ähnliche Ausdrücke zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über zukunftsgerichtete Ereignisse und andere Aussagen, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie vom Management auf der Grundlage des Geschäfts und der Märkte in denen das Unternehmen tätig ist, als angemessen erachtet werden, und ebenfalls betrieblichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher unter Berücksichtigung solcher Faktoren ausgelegt werden. Es kann Faktoren geben, die dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Erwartungen oder Schätzungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen, Umstände oder Ergebnisse eintreten werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist und das Unternehmen uebernimmt keine Haftung für Offenbarungen in Bezug auf eine andere Entität hierin.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!