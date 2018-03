Kitcos Goldumfragen: Wall Street und Main Street wieder bullisch

In Bezug auf die Preisentwicklung am Goldmarkt in dieser Woche sind sowohl Analysten als auch Privatanleger wieder optimistisch, nachdem für die vergangene Woche gemäß der wöchentlichen Umfrage des Nachrichtenportals Kitco News kein Konsens unter den Marktteilnehmer erkennbar war.21 Finanzmarktprofis beteiligten sich diesmal an der Befragung. 14 von ihnen (67%) gehen davon aus, dass das gelbe Metall in dieser Woche zulegen kann, während nur drei (14%) einen Kursrückgang erwarten. Die restlichen vier Vertreter der Wall Street (19%) erwarten eine Seitwärtsentwicklung des Goldpreises.Darüber hinaus gaben auch 541 Einzelanleger ihre Stimme ab. Hier war der bullische Anteil mit 50% (272 Stimmen) deutlich geringer und nur 3% höher als in der letzten Woche. Mit 41% bearishen Stimme (189 Teilnehmer) bleiben die privaten Goldbesitzer also teilweise skeptisch. Die übrigen 15% (80 Teilnehmer) waren neutral eingestellt.© Redaktion GoldSeiten.de