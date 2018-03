GoldMining Inc. schließt Rückkauf der Lizenzgebühr für Cachoeira ab

Vancouver, 5. März 2018 - GoldMining Inc. (das Unternehmen oder GoldMining) (TSX-V: Gold; OTCQX: GLDLF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Nachgang zu seiner Pressemitteilung vom 22. Februar 2018 seine Akquisition von 66,66 % der bestehenden 4,0 %-igen Lizenzgebühr auf die Nettoproduktion des Projekts Cachoeira des Unternehmens abgeschlossen hat. Im Rahmen der Transaktion hat GoldMining dem Verkäufer US $ 133.320 in bar gezahlt und 698.161 Stammaktien des Unternehmens an ihn ausgegeben. Infolge der Transaktion hat sich die bestehende Lizenzgebühr für das Projekt Cachoeira auf 1,33 % reduziert. GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Derzeit ist GoldMining damit befasst, seine folgenden Projekte weiter voranzubringen: die Gold-Kupferprojekte Titiribi und La Mina im Departamento de Antioquia, Kolumbien, die Goldprojekte São Jorge und Cachoeira im Bundesstaat Pará, Nordost-Brasilien, das Gold-Kupferprojekt Whistler im Bundesstaat Alaska, Vereingte Staaten von Amerika, und das Uranprojekt Rea im westlichen Athabasca-Becken im Nordosten von Alberta, Kanada.GoldMining Inc.Amir Adnani, ChairmanGarnet Dawson, CEOTelefon: (855) 630-1001E-Mail: info@goldmining.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange und die Toronto Stock Exchange, noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Bestimmungen der TSX Venture Exchange und der Toronto Stock Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!