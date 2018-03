Nitinat Minerals Corp. zeigt Format auf Carscallen Gold-Liegenschaft

Toronto, 5. März 2018 - Nitinat Minerals Corp. (der "Konzern") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen neuen lokalen Partner in Timmins, Ontario für das Arbeitsprogramm der Carscallen Gold-Liegenschaft (die "Liegenschaft") gewonnen hat. Die Liegenschaft befindet sich im Norden Ontarios und ist ein zu 100% unternehmenseigenes Projekt. Die Liegenschaft befindet sich 25 Kilometer westlich von Timmins und sieben Kilometer nördlich der Tahoe Resources Inc. West Timmins Mine, die 2014 insgesamt 185.600 Unzen produzierte.Die Liegenschaft ist strategisch günstig gelegen und umfasst ein prospektives Paket aus mafischen und felsischen Vulkangesteinen, ähnlich denen der Porcupine Mine. Das Grundstück beherbergt eine Quarz-Karbonat-Serizit-Alterationszone, die 91 Meter (300') quer zum Streichen und auf einer Streichenlänge von mindestens 152 Meter (500') sichtbar ist. Seit dem Stripping-Programm 2008 wurden keine wesentlichen Arbeiten an der Liegenschaft durchgeführt. Planmäßig wird das Potenzial des Projekts mittels modernster geophysikalischen Untersuchungen evaluiert werden, sowohl in der Tiefe als auch entlang des Streichens. Auch bezüglich des bekannten Grades an Mineralisierung sollen weiterführende Untersuchungen stattfinden. Vorbehaltlich positiver Ergebnisse des ersten geophysikalischen Programmes würde ein Folgeprogramm für Diamantbohrungen durchgeführt.Herb Brugh, Präsident des Konzerns, sagte: "Nitinat erweitert sein Portfolio fortlaufend um attraktive, aussichtsreiche Objekte. Mit dem Erwerb der Carscallen Liegenschaft expandiert der Konzern nach Ontario und in den äußerst ertragreichen Porcupine-Gürtel. Ziel des Konzerns ist es, unter opportunistischem Ansatz attraktive Objekte mit ausgezeichneten Wertansätzen zu erwerben. Das Team von Nitinat ist begeistert von den Perspektiven der Liegenschaft. Über ein relativ bescheidenes Explorationsprogramm glauben wir, das Potenzial des Carscallen Objekts schnell identifizieren und unseren Aktionären zusätzliche Möglichkeiten hinsichtlich Funden bieten zu können."Herb Brugh, Präsident und DirektorTel: 416.216.216.0964TSX Venture Exchange: NZZ; Frankfurt: 04U1Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (analog der Definition dieses Begriffes in den Statuten der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Zukunftsbezogene Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsbezogene Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und geltender kanadischer Wertpapiergesetzgebung. Im Allgemeinen sind diese zukunftsbezogenen Aussagen identifizierbar durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "geplant", "erwartet", "prognostiziert", "antizipiert" oder "wird nicht erwartet", "wird vorhergesehen", "vorauskalkuliert", "planmäßig", "geschätzt", "veranschlagt", oder Variationen solcher und ähnlicher Wörter und Ausdrücke. Ebenso durch die Angabe, bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "dürften", "können", "könnten", "würden", "könnten möglicherweise" oder "werden voraussichtlich" "auftreten" oder "zustande kommen". Nitinat unterliegt erheblichen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in dieser Pressemeldung enthaltenden, zukunftsbezogenen Aussagen ausdrücklich oder implizit prognostizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Nitinat kann Investoren nicht garantieren, dass tatsächliche Ergebnisse mit diesen zukunftsbezogenen Aussagen übereinstimmen werden. Nitinat hat nicht die Absicht und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um sie an tatsächliche Ereignisse oder neue Umstände anzupassen.