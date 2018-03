Starker Dollar könnte Gold im März unter Druck setzen, INTL FCStone

Wie Kitco berichtet, rechnen die Analysten von INTL FCStone damit, dass ein kräftigerer US-Dollar und höhere Anleiherenditen dem Goldpreis im März zu schaffen machen werden.Sofern es keinen Handelskrieg gibt, werden die Trader, so die Einschätzung der Analysten in ihrem monatlichen Rohstoffbericht, vor einer Sitzung des Offenmarktausschusses zur Monatsmitte kaum bärische Positionen beim Greenback aufbauen wollen. Hinzu kämen die weiterhin hohen Renditen der US-Anleihen, während andere Zentralbanken sich scheinbar vor einer Straffung der Geldpolitik scheuen.Außerdem scheint Gold laut INTL FCStone nicht von den jüngsten Abwärtsbewegungen bei den Aktien zu profitieren, was das gelbe Metall anfälliger für die Aufwärtsbewegungen mache, die sowohl beim Dollar als auch bei den Zinsen zu erwarten seien.Die Handelsspanne von Gold sollte den Analysten zufolge im Januar zwischen 1.285 USD und 1.360 USD liegen. Silber werde sich vermutlich an Gold orientieren und zwischen 15,85 USD und 16,90 USD handeln.© Redaktion GoldSeiten.de