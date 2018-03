Goldaktien "extrem unterbewertet" - Bergbau-CEO Amir Adnani

Während der Bergbaukonferenz PDAC, die in diesen Tagen in Kanada stattfindet, war Daniela Cambone vom Nachrichtenportal Kitco.com in der Lage, ein Interview mit Amir Adnani, dem CEO von Goldmining Inc. zu führen. Laut dem CEO sind Goldaktien, relativ zum physischen Metall, aktuell stark unterbewertet.Die Goldpreise entsprächen zwar weiterhin denen in 2016, jedoch seien Aktienpreise sogar um 50% gesunken. Entsprechend seien die Aktien der Goldunternehmen als Wertanlage derzeit extrem unterbewertet.Adnani fügte hinzu, dass er davon überzeugt sei, dass Goldmining die Fähigkeit besäße, günstige Übernahmen anderer Unternehmen im Angesicht der derzeitigen Kursspanne durchzuführen. Hiermit bietet sich für sein Unternehmen zwar eine günstige Gelegenheit, jedoch sei ebenso klar, dass ein durchaus höherer Goldpreis als im 1.400-$-Bereich nötig sein wird, um den Optimismus wieder zurück in die Goldindustrie zu bringen.Laut Adnani haben Minengesellschaften aufgrund der Marktlage im Goldsektor derzeit die Möglichkeit, gute Chancen zu ergreifen und günstige Übernahmen durchzuführen.© Redaktion GoldSeiten.de