Vice Index - Ausgaben für Schnaps, Drogen und Prostituierte sinken deutlich

Quelle: Zero Hedge

Ein sehr unorthodoxer, doch umso treffsicherer Indikator für die Gesundheit der US Wirtschaft schlägt gerade Alarm. Der von SouthBay Research errechnete VICE Index, der die Ausgaben der US Verbraucher für Glücksspiel, Alkohol, Drogen und Prostitution misst, ist wieder auf dem Rückzug.Wie Zero Hedge schreibt, hatte der Index 2017 und auch Anfang 2018 einen kurzen Aufschwung, doch ging er gerade im Februar um 2% zurück und erreichte den niedrigsten Wert seit 2012. Die Verbraucherausgaben, die für die US Wirtschaft entscheidend sind, sind also stark im Rückgang begriffen. Vergnügungen und "Luxus" sind für die Masse eben eher entbehrlich als z.B. Lebensmittel und Benzin.Die Erholung seit Ende 2016 basierte auf der verbesserten US Wirtschaft und der Wahl von Trump. Die zweite Erholung ab Herbst 2017 fand in Vorwegnahme der Steuersenkungen statt. Behält der vorauslaufende Indikator Recht, sollten die Verbraucherausgaben ordentlich sinken.Aber es gibt Hoffnung. Laut Andrew Zatlin von SoutBay werden die Konsumentenausgaben im 1. Quartal zwar schwächer sein, sich dann aber im 2. Quartal erholen. Steuerrabatte und 100 Mrd. $ zusätzliches Einkommen sollten helfen, wenngleich einiges von höheren Zinsen und Inflation weggefressen wird.© Redaktion GoldSeiten.de