MGX Minerals: Positive PEA für Magnesiumprojekt Driftwood Creek: NPV vor Steuern 529,8 Mio. CAD, IRR 24,5%

Zusammenfassung der Ergebnisse

Lebensdauer Mine Jahre 18,8

Gesamtressourcen Mio. Tonnen 7,8

gesamter Abraum Mio. Tonnen 19,1

gesamter Abraum Mio. Tonnen 0,1

(bilanziert)



Gesamt-Fördermenge Mio. Tonnen 27,0

Strip Ratio w:o 2,44

Förderrate t/Tag 4.103

Durchsatzleistung t/Tag 1.200

Bilanzierter Abraum (vor Mio. Tonnen 0,1

Stripping)



durchschnittl. Erzgehalt

MgO % 43,27

CaO % 1,00

Al2O3 % 1,00

SiO2 % 4,88

Fe2O3 % 1,34

LOI % 47,92

zahlbares Metall

LOM (Tsd. Tonnen) 3.055

MgO

Tsd. Tonnen/Jahr 169,7

Cashflow vor Steuern während Mio. $ $1.051

Produktion



Durchschn. Cashflow vor Steuern Mio. $ $72,6

pro

Jahr



Steuern Mio. $ $391,8

Cashflow nach Steuern während Mio. $ $659,4

Produktion



Durchschn. Cashflow nach Mio. $ $50,9

Steuern pro

Jahr





Diskontsatz 5%

NPV vor Steuern (Mio. $) $529,8

IRR vor Steuern 24,5%

Amortisation vor Steuern (Jahre) 3,5

NPV nach Steuern (Mio. $) $316,7

IRR nach Steuern 19,3%

Amortisation nach Steuern 4,0

(Jahre)





Cashkosten MgO (CAD/Tonne) $350,0

Cashkosten MgO einschl. $351,3

Instandhaltungskosten

(CAD/Tonne)

Investitionskosten Vor InstandhaltungLOM

Produk/Schließung Mio

tion (Mio. .

(Mio. $) $

$)







UVA, Genehmigung, Basistechnik6,8 0,0 6,8

Bilanziertes Stripping - Abrau0,5 0,0 0,5

m



Bilanziertes Stripping - 0,3 0,0 0,3

Organisch



Minenstandort & Erschließung 1,5 0,0 1,5

Verarbeitungsanlage 3,8 0,0 3,8

(Konzessionsgebiet

Cranbrook,

BC)



Verarbeitungsanlage 37,7 0,4 38,1

MgO-Kalzinierung 108,7 0,4 109,

1



EPCM 14,4 0,0 14,4

Indirekte Kosten 15,9 0,0 15,9

Sanierung/Schließung 0,0 2,5 2,5

Eigentümerlasten 7,1 0,0 7,1

Zwischensumme 196,6 3,3 199,

9



Rücklagen 39,3 0,7 40,0

Gesamt-Investitionskosten 235,9 3,9 239,

8

Kosten

$/t LOM Mio.

verarbeit Mio. $/Jah

etes Erz $ r





Förderung 30,30 237,7 13,2

Transport von der Mine zu 43,95 344,7 19,2

Verarbeitungsanlage



Verarbeitungs- + 62,06 486,8 27,0

Allgemein-/Verwaltung

skosten



Gesamt 136,31 1.069 59,4

KategorTonnen MgO Al2O3 CaO Fe2O3 SiO2 LOI

ie (Tsd.) (%) (%) (%) (%) (%) (%)



gemesse4.702,7 43,31 1,01 0,95 1,29 5,06 47,83

ne

R.



angezei3144,4 43,22 1,00 1,05 1,42 4,67 47,99

gte

R.



gem. & 7.847,1 43,27 1,00 0,99 1,35 4,90 47,89

angez.

R.



abgelei55,8 42,95 0,93 0,66 1,43 6,07 47,46

tete

R.

VANCOUVER, 6. März 2018 - MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen) (CSE: XMG / FKT: 1MG / OTC: MGXMF) freut sich, die Ergebnisse eines unabhängigen Fachberichts bekannt zu geben, der im Einklang mit den CIM-Richtlinien und der Vorschrift National Instrument 43-101 (Definition of a Preliminary Economic Assessment /PEA) für das Magnesiumprojekt Driftwood Creek (Driftwood Creek oder das Projekt) erstellt wurde.Die PEA wurde von AKF Mining Services Inc. (AKF), Tuun Consulting Inc. (Tuun) und Samuel Engineering Inc. (Samuel) erstellt und wird innerhalb von 45 Tagen im Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com) sowie auf der Webseite des Unternehmens (www.mgxminerals.com) veröffentlicht.In der PEA wird ein konventioneller Bergbaubetrieb (Steinbruch) mit einer Verarbeitungsanlage und einer Schmelzofen/Brennofen-Kombination angenommen, in der ein verkäufliches totgebranntes Magnesiumoxidprodukts (DBM) hergestellt wird. In der Anlage ist außerdem die Möglichkeit der Herstellung von Kaustermagnesia (CCM) als separates verkäufliches Nebenprodukt vorgesehen. Sämtliche Dollarbeträge in dieser Pressemeldung sind in kanadischer Währung angegeben.- NPV vor Steuern (5%): 529,8 Mio. $, IRR: 24,5%, Amortisationsdauer: 3,5 Jahre- NPV nach Steuern (5%): 316,7 Mio. $, IRR: 19,3%, Amortisationsdauer: 4,0 Jahre- Erstinvestition 235,9 Mio. $ (Gesamte Lebensdauer/LOM - 239,8 $ einschließlich Kosten für Instandhaltung/Schließung 3,9 Mio. $ und Rücklagen 40,0 Mio. $)- Konventioneller Bergbaubetrieb (Steinbruch) mit einer Verarbeitungsanlage mit einer Durchsatzleistung von 120 Tagestonnen (t/Tag), in der das Material auf herkömmliche Weise zerkleinert, zermahlen, durch Flotation veredelt, kalziniert und gesintert wird, um daraus ein verkaufsfähiges DBM-Produkt zu machen.- Cashkosten: 350 $/Tonne MgO- Gesamtkosten (All-In Sustaining Costs/AISC): 351 $/Tonne MgO- Durchschnittliche Jahresproduktion MgO 169.700 Tonnen während einer Lebensdauer von 19 Jahren- Durchschnittl. Erzgehalt (LOM) 43,27 % MgO- MgO-Ausbeute (LOM) 90%- Strip Ratio (LOM) 2,4 : 1 = Gestein : ErzDer Leser wird darauf hingewiesen, dass die in der vorliegenden Pressemeldung zusammengefasste wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) nur einen ersten Überblick über das Projekt auf hohem Niveau bieten soll. Der Minenplan und das Wirtschaftsmodell laut PEA basierend auf der Verwendung von abgeleiteten Ressourcen, die aus geologischer Sicht als zu spekulativ gewertet werden, um diese als Mineralreserven von wirtschaftlichem Interesse einzustufen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Ergebnisse der wirtschaftlichen Erstbewertung auch tatsächlich erzielt werden können.Wir sind mit den Ergebnissen der PEA äußerst zufrieden. Daraus ist ersichtlich, dass Driftwood das Potenzial hat, sich zu einem kostengünstigen Magnesiumoxid-Produktionsbetrieb mit hohen Margen in einem politisch sicheren Rechtssystem zu entwickeln, erklärt Jared Lazerson, President und CEO von MGX. Wir sind der Meinung, dass dieser bedeutende Meilenstein einen klaren Weg in die Zukunft vorgibt und uns zahlreiche Möglichkeiten eröffnet, die Wirtschaftskennzahlen des Projekts mit einer Vormachbarkeitsstudie weiter zu optimieren.Der Minenplan und das Wirtschaftsmodell laut PEA basieren auf der Verwendung von abgeleiteten Ressourcen, die als zu spekulativ gelten, um in eine Wirtschaftlichkeitsanalyse aufgenommen zu werden. Einzige Ausnahme bildet ihre Verwendung in der PEA gemäß der Vorschrift NI 43-101. Es gibt keine Garantie dafür, dass abgeleitete Ressourcen zu angezeigten oder gemessenen Ressourcen umgewandelt werden können. Es kann daher auch nicht garantiert werden, dass die hier beschriebenen Wirtschaftskennzahlen für das Projekt erreicht werden. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, sind nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel.Abbaukosten auf Basis von 8,82 $/geförderte TonneDas Projekt Driftwood Creek liegt im Süden der kanadischen Provinz British Columbia. Der Standort der Mine befindet sich rund 210 km nordwestlich von Cranbrook (British Columbia). Die vorhandenen Infrastruktureinrichtungen bestehen aus asphaltierten Landstraßen und Forststraßen, einer Bahnlinie der CPR (bei Brisco, BC) und einer großen Stromversorgungsleitung innerhalb von 15 km Entfernung vom Konzessionsgebiet. Die Verarbeitungsanlage wird in Cranbrook, BC errichtet. Das gesamte mineralisierte Roherz (ROM) wird dorthin zur Verarbeitung gebracht.Der Abbau erfolgt mittels konventioneller Methoden, wie sie auch in Steinbrüchen üblich sind. Der Abbau wird an Vertragspartner ausgelagert, wodurch kein Kapital für Bergbaumaschinen und -geräte anfällt; stattdessen wurde als Basis für die Abbaukosten das Angebot eines Vertragspartners verwendet. Die Abbaukosten wurden ersten Grundsätzen zufolge auf Basis der erforderlichen Ausrüstung einschließlich Gruben- und Abraumhaldenbetrieb, Aufsicht und technische Dienstleistungen sowie Kraftstoffkosten berechnet.Bei der Verarbeitung wird das mineralisierte Material auf konventionelle Weise zerkleinert, zermahlen, durch Flotation veredelt, kalziniert und gesintert, um daraus ein verkaufsfähiges DBM-Produkt (totgebranntes Magnesium) zu machen.Das mineralisierte Roherz (ROM) wird mit einem 40-Tonnen-LKW vom Minenstandort zur Verarbeitungsanlage nach Cranbrook, BC gebracht. Für die LKWs wurde kein Kapital eingeplant; stattdessen wurde das Transportangebot des Vertragspartners, einschließlich Kraftstoff und Roherzverladung, als Basis für die Transportkosten herangezogen.Die Mineralressourcen wurden von Tuun Consulting Inc. (Tuun) basierend auf neunundvierzig (49) Diamantbohrlöchern, fünfundzwanzig (25) Sprenglöchern, die für die Massenprobe verwendet wurden, sowie 45 obertägigen Magnesitproben aufbereitet. Die Ressourcenschätzung wurde von Allan Reeves, P. Geo., einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen gemäß der Vorschrift National Instrument (NI) 43-101, vorgenommen. Das Gültigkeitsdatum der Ressourcenerklärung ist der 31. Dezember 2016.Die geschätzten Ressourcen gelten als angemessene volumetrische Darstellung des Magnesitprojekts Driftwood Creek auf dem aktuellen Stand der Prospektion und Probenahme. Die Schätzung erfolgte im Einklang mit den einschlägigen CIM-Richtlinien (CIM Definition Standards for Mineral Resources and Mineral Reserves) in der vom CIM Council am 10. Mai 2014 genehmigten Fassung.Die Mengen und Erzgehalte der Mineralressourcen des Projekts Driftwood Creek unter Berücksichtigung eines Cutoff-Werts von 42,5 % MgO sind in der nachstehenden Tabelle aufgelistet:1. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Verwertbarkeit ist daher nicht gesichert. Es ist ungewiss, ob die Mineralressourcen zur Gänze oder auch nur zum Teil zu Mineralreserven umgewandelt werden können.2. Für die Wirtschaftlichkeitsberechnung für das begrenzte Modell (Shell) nach Lerchs-Grossman (LG) wurden Abbaukosten von 8,82 USD/t, Verarbeitungs- bzw. Allgemein- und Verwaltungskosten von 106 USD/t, sowie ein Rohstoffpreis von 600,00 USD/t für das DBM-Produkt (95 % MgO) verwendet.3. Die angegebenen Mineralressourcen liegen innerhalb eines abgegrenzten Bereichs (Shell); es wurde ein Cutoff-Wert von 42,5 % MgO (über eine Lebensdauer der Mine von 20 Jahren) angenommen, um angemessene Prospektionszonen für eine mögliche wirtschaftliche Förderung zu definieren.4. Die Angaben zu den Mineralressourcen sind nicht verwässert.5. Die Mineralressourcen wurden im Einklang mit den CIM-Richtlinien (2010) erschlossen.6. Mengen wurden auf die nächste Kilotonne (kt) gerundet; Erzgehalte wurden auf die nächsten zwei Dezimalstellen gerundet.7. Durch die gemäß den Berichterstattungsrichtlinien erforderliche Rundung kann es zu auffälligen Summendifferenzen bei Menge, Vererzungsgrad und Metallgehalt kommen.8. M&I = gemessene & angezeigte R.Das geplante Projektkonzept sieht die Erschließung einer DBM-Lagerstätte in einem noch unerschlossenen Gebiet in Form eines konventionellen Steinbruchs vor, wo pro Tag 1200 Tonnen (t/Tag) Roherz gefördert und zur Verarbeitung nach Cranbrook, BC gebracht werden.Sämtliche Bergbauaktivitäten (Bohrungen, Sprengungen, Beladung und Transport) werden von Vertragspartnern durchgeführt. Auch der Transport und die Verladung des Roherzes werden von Vertragspartnern übernommen.In der PEA wird eine Lebensdauer der Mine von 19 Jahren und eine Strip Ratio (Verhältnis zwischen Gestein und Erz) von 2,4 : 1 über die gesamte Betriebsdauer prognostiziert. Es könnten insgesamt rund 7,84 Millionen Tonnen Mineralressourcen abgebaut und verarbeitet werden. In 19,174 Millionen Tonnen Gesteinsmaterial sind 60.000 Tonnen bilanziertes Gestein enthalten.Das mineralisierte Material wird gebrochen, zermahlen, durch Flotation veredelt, kalziniert und gesintert, um daraus ein verkäufliches DBM-Produkt (totgebranntes Magnesium) zu machen. In der Anlage ist außerdem die Möglichkeit der Herstellung von Kaustermagnesia (CCM) als separates Nebenprodukt vorgesehen.Die Verarbeitungsanlage ist für eine Durchsatzleistung von 1200 Tagestonnen ausgelegt. In der Anlage wird erwartungsgemäß eine Ausbeute von durchschnittlich 90 Prozent erzielt, der Reinheitsgrad des Magnesiumoxids (MgO) liegt bei 94,6 Prozent. Das DBM-Produkt wird eingesackt und auf dem Markt als Pulver verkauft.Die entwässerten Verarbeitungsrückstände werden zurück zur Mine gebracht und dort in einer Anlage für die Lagerung von Verarbeitungsrückständen trocken aufgestapelt.Das Projektgelände befindet sich in keinem bekannten Umweltschutzgebiet. Formelle Studien zur Bewertung der Umweltauswirkungen und sozialen Auswirkungen wurden noch nicht eingeleitet, sind aber für die umweltrechtliche Genehmigung eines zukünftigen Bergbaubetriebs unerlässlich.Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden gemäß den kanadischen Regulierungsbestimmungen der Vorschrift NI 43-101 erstellt und von folgenden qualifizierten Sachverständigen geprüft:- Allan Reeves P.Geo., Tuun - Geologie und Mineralressourcenschätzung- Antonio Loschiavo, P.Eng., AKF - Förderung, Infrastruktur, Umweltstudien, Genehmigungsverfahren, sozioökonomische Studien- Matt R. Bender, P.E., Samuel Engineering - Metallurgie und GewinnungsmethodenDie Autoren der PEA haben der Veröffentlichung der wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung zugestimmt.Der technische Teil dieser Pressemeldung wurde von Andris Kikauka (P. Geo.), Vice President of Exploration von MGX Minerals, geprüft. Herr Kikauka ist ein dem Unternehmen angehörender qualifizierter Sachverständiger gemäß den Richtlinien der Vorschrift National Instrument 43-101. MGX Minerals Inc. ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an Rohstoff- und Energieprojekten im fortgeschrittenen Explorationsstadium in ganz Nordamerika. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.mgxminerals.com.Jared Lazerson, President und CEOTel: 1.604.681.7735Web: www.mgxminerals.comDie Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie glauben, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken, die sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Um eine vollständige Erörterung solcher Risikofaktoren und deren potenziellen Auswirkungen zu lesen, werden die Leser ersucht, die öffentlichen Einreichungen des Unternehmens im Firmenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com zu konsultieren.