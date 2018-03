Mustang Resources Ltd.: Ernennt Erfahrenen Ressourcenexperten in den Vorstand

Sydney - Mustang Resources (ASX:MUS) (FRA:GGY) freut sich, die Ernennung von Dr. Evan Kirby zum nicht-exekutiven Geschäftsführer bekannt zu geben.Mustangs Vorstandsvorsitzender Ian Daymond sagte, dass Dr. Kirby, ein Metallurge mit mehr als 40 Jahren Erfahrung, eine Fülle von unternehmerischem und technischem Fachwissen in das Unternehmen einbringe.In den vergangenen Jahren besonders hervorzuheben sei sein Augenmerk auf der Entwicklung eines Graphitprojekts in Afrika. Diese umfangreichen Kenntnisse und Erfahrungen aus der Graphitbranche sowie seine bisherigen technischen Erfahrungen mit Edelsteinen werden für Mustang von unschätzbarem Wert sein.„Die Graphitkenntnisse und das Wissen von Dr. Kirby in Verbindung mit umfangreichen Erfahrungen in den Bereichen Verarbeitung, Anlagendesign und Auftragsvergabe werden für Mustang sehr wertvoll sein", sagte Herr Daymond.Dr. Kirby arbeitete 16 Jahre lang in Südafrika bei Impala Platinum, Rand Mines und dann bei Rustenburg Platinum Mines. 1992 zog er nach Australien und war bei Minproc Engineers und später bei der Bechtel Corporation angestellt, wo er für Unternehmensführung und Technik verantwortlich war.Im Jahr 2002 gründete Dr. Kirby sein eigenes australisches Beratungsunternehmen Metallurgical Management Services. Er hatte führende Positionen in zahlreichen Metall- und Mineralienprojekten inne, darunter viele Entwicklungsprojekte von Weltrang, und war Geschäftsführer mehrerer ASX- und AIM-notierter Bergbauunternehmen. Seine praktische Erfahrung umfasst Diamanten, Farbedelsteine, Graphit, Gold- und Platingruppenmetalle, Mineralsande und unedle Metalle. Dr. Kirby ist in Perth, Westaustralien, ansässig.Um die Pressemitteilung zu sehen, bitte hierher gehen:http://abnnewswire.net/lnk/DPRHB5PODie auf dem Australian Securities Exchange notierte Mustang Resources Ltd. (ASX:MUS) (FRA:GGY) ist ein junger Entwickler und Hersteller von Edelsteinen, der sich auf die kurzfristige Entwicklung des sehr aussichtsreichen Montepuez Rubin-Projekts im Norden von Mosambik konzentriert.Das Montepuez Rubin-Projekt besteht aus drei Lizenzen und mittlerweile einem Abbaurecht, die ein Gebiet von 19.300 Hektar umfassen, das direkt neben dem weltweit größten, von Gemfields Plc im Jahr 2012 entdeckten Rubinvorkommen liegt. Da die Lieferung von Rubinen aus Quellen außerhalb Mosambiks mittlerweile unterbrochen und unzuverlässig geworden ist, ist Mustang in einer Position, aus dem gegenwärtig hohen weltweiten Bedarf nach ethisch hergestellten Rubinen Nutzen zu ziehen, und ein zuverlässiger, beständiger Lieferer von hochwertigen Rubinen zu werden.Das Unternehmen beschleunigt zurzeit sein Arbeitsprogramm am Montepuez Rubin-Projekt. Hier wurden weitläufige sekundäre Lagerstätten entdeckt und eine kostengünstige Großprobenentnahme ist im vollen Gange. Die ersten Rohrubin-Verkäufe sind für den 27. bis 30. Oktober 2017 in Port Louis, Republik Mauritius, im Rahmen eines geschlossenen Angebots von mehr als 350.000 Kt mit Edelsteinqualität geplant.Weitere Informationen auf der Mustang-Website unter http://www.mustangresources.com.au.Source: Mustang Resources Ltd. Medien- und Investorenkontakt: Paul ArmstrongE: paul@readcorporate.com.auT: +61-8-9388-1474