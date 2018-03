Indien: Rückgang der Goldimporte im Februar

Die Goldeinfuhren Indiens haben sich im Februar gegenüber dem Vorjahresmonat um 25% verringert. Dies meldete Reuters heute unter Berufung auf vorläufige Daten des Marktforschungsunternehmens GFMS und indischer Banken.Nachdem das Land im Februar 2017 noch 84 Tonnen des gelben Metalls importiert hatte, waren es in diesem Jahr den Angaben zufolge nur noch 63 Tonnen. Im Januar 2018 beliefen sich die Einfuhren auf 41,3 Tonnen, was einem Minus von 14% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entsprach.Grund für die geringere Nachfrage im lokalen Einzelhandel sei der Anstieg des Goldpreises gewesen, erklärte ein Analyst von GFMS. Zudem gab es in Indien im Februar keine wichtigen Feiertage. Vor diesen wird sonst üblicherweise eine deutliche Erhöhung der inländischen Goldkäufe verzeichnet.Im März werden die Einfuhren nach Einschätzung einer indischen Geschäftsbank jedoch wieder zunehmen. "Die Importe waren zwei Monate in Folge geringer als im vergangenen Jahr. Das Angebot am Markt ist jetzt begrenzt", zitiert Reuters den Leiter der Goldhandelsabteilung der Bank.© Redaktion GoldSeiten.de