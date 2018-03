Gold-ETFs im Februar mit Abflüssen

© World Gold Council

Der World Gold Council teilte gestern die aktuellen Zahlen zur Entwicklung der physischen Goldbestände der ETFs im Februar mit. Diesen zufolge hielten die weltweiten goldgedeckten Börsenfonds zum 28. Februar insgesamt 2.393,4 Tonnen physisches Gold, was im Vergleich zum Vormonat einem Minus von 5,1 Tonnen Gold entspricht.Die Abflüsse im Gesamtwert von 143,2 Mio. $ fanden in einem Umfeld sinkender und volatilerer Goldpreise statt. Dies spiegelte sich durch größere Handelsvolumen in den ETFs und Futures weltweit wider.Die weltweiten Zuflüsse stammten zum Großteil von in Asien gelisteten Fonds, die ihre Beständen während des Februars um 7,9 Tonnen Gold (Wert: 318,1 Mio. $) ausbauten. Auf dem Rest der Welt verblieben die Flüsse im negativen Bereich.Die europäischen Fonds verloren 7,3 Tonnen Gold (Wert: 237,1 Mio. $), wohingegen nordamerikanische Fonds Abflüsse von 5,1 Tonnen Gold (Wert: 196,2 Mio. $) zu verzeichnen hatten. Die Fonds der restlichen Regionen erfuhren geringe Abflüsse von 0,7 Tonnen Gold.© Redaktion GoldSeiten.de