Goldreserven der Zentralbanken des Eurosystems um 22 Mio.  gesunken

Gestern veröffentlichte die Europäische Zentralbank den konsolidierten Ausweis des Eurosystems zum 2. März 2018. Wie aus diesem hervorgeht, verringerte sich die Position Gold und Goldforderungen in der 9. Kalenderwoche um insgesamt 22 Mio. Euro auf aktuell 376,279 Mrd. Euro. Dieser Rückgang ist nach Angaben der EZB auf die Veräußerung von Gold durch eine nationale Zentralbank des Eurosystems zum Zweck der Herstellung einer Gedenkmünze zurückzuführen.Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung belief sich zum vergangenen Freitag indes auf 255,2 Mrd. Euro und verringerte sich damit um 0,2 Mrd. Euro.Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung der EZB © Redaktion GoldSeiten.de