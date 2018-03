UBS' Schnider: Gold sehr stabil

Im Interview mit Bloomberg Markets sprach Dominic Schnider von UBS Wealth Management über seine aktuelle Einschätzung zur Entwicklung der Goldpreise. Das gelbe Metall habe seiner Meinung nach in den vergangenen Monaten sehr wohl seine Aufgabe als "Sicherer Hafen" erfüllt.Angesichts des stabileren US-Dollars in einer Zeit zunehmender Unsicherheit und der unter Druck geratenen Aktienkurse habe sich Gold extrem stabil gehalten. Es habe hervorragend zur Diversifikation eines Portfolios gedient. Man könne kaum erwarten, dass das Edelmetall in einem Umfeld rapide steigender Zinsen deutliche Anstiege verzeichne, so Schnider.Bei einem Eintritt in einen ernsten Handelskrieg würden Industrierohstoffe negativ beeinflusst und die erwartete Beschleunigung des globalen Wachstums könnte ausbleiben. Ein langsameres Wachstum würde sich hier also negativ auf Basismetalle und den Energiesektor auswirken. Dies wäre wiederum positiv für Gold. Schnider bleibt dem gelben Metall gegenüber demnach weiterhin optimistisch eingestellt.© Redaktion GoldSeiten.de