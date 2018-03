Goldaktien und Silber überverkauft, Gold nicht

Der Edelmetallsektor setzt seine Korrektur und Konsolidierung fort. Gold verbleibt in einer bullischen Konsolidierung. Kürzlich stieß das gelbe Metall wieder auf Widerstand und auch wenn der Breakout gescheitert ist, bleibt es über den langfristigen gleitenden Durchschnitten, die derzeit ansteigen. Jedoch verbleiben die Goldaktien und Silber in der Korrektur. Über die letzten zwölf Monate hinweg notierten sie unter den langfristigen gleitenden Durchschnitten und am unteren Ende ihrer Handelsspannen. Dies bietet sicherlich eine Kaufgelegenheit, doch diese Märkte werden sich möglicherweise erst dann wirklich gut entwickeln, wenn Gold bereit für seinen Ausbruch nach oben ist.Bullische Kommentare bezüglich des Silbermarktes (aufgrund der Daten der COT-Berichts) machten die Runde und ich kann ihnen nicht widersprechen. In der unteren Grafik sehen Sie die spekulative Netto-Position als einen Prozentsatz des Open Interests. Sie befindet sich bei 7,4%; der niedrigste Wert in fast drei Jahren. Interessanterweise zeigt das tägliche Stimmungsbarometer für Silber keinen Extremwert an. Es liegt bei 40% Bullen. Aus charttechnischer Sicht hat sich Silber zwischen Unterstützung und Widerstand verkeilt. Ein Ausbruch scheint nicht unmittelbar bevorzustehen.Genau wie Silber sind die Goldaktien überverkauft, jedoch erkennen wir keinen Hinweis auf eine extreme Überverkaufslage. In der unteren Grafik zeigen wir den GDX, zusammen mit dem Unterschied zwischen neuen Hochs und Tiefs. Des Weiteren sehen Sie den GDXJ, zusammen mit dem Prozentsatz der Aktien (von einer Gruppe von 50 Unternehmen, die wir im Auge behalten), die über dem 50-tägigen und 200-tägigen gleitenden Durchschnitt gehandelt werden. Der GDX blieb kürzlich wieder über 21 $ (auch wenn 20% des Indexes neue 52-Wochen-Tiefs verzeichneten), während der GDXJ beginnt im Vergleich zum GDX ein wenig mehr Stärke zu zeigen. Am Tiefstand vom letzten Mittwoch wurden 19% dieser 50 Juniors über dem 50-tägigen gleitenden Durchschnitt gehandelt, während 27% über dem 200-tägigen gleitenden Durchschnitt gehandelt wurden.Im Gegensatz zu Silber und zu den Goldaktien erfuhr Gold keine große Korrektur und verblieb näher am Widerstand als an der Unterstützung. Des Weiteren ist die Stimmung gegenüber Gold viel optimistischer, als gegenüber Silber. Die spekulative Netto-Position am Goldterminmarkt beträgt 37% und lässt die 7,4% am Silbermarkt vergleichsweise klein erscheinen. Das tägliche Stimmungsbarometer für Gold befindet sich bei 56% Bullen und zeigt damit ein deutlich optimistischeres Sentiment an als am Silbermarkt. Während Bullenmärkten neigen Korrekturen des Goldkurses dazu, die spekulative Netto-Position unter 30% zu drücken. Gold hat weiterhin eine Unterstützungslinie bei 1.300 $; wir fragen uns jedoch, ob das Edelmetall dieses Niveau nicht durchbrechen und einige Spekulanten herausschwemmen muss, bevor es seine größere Konsolidierung durchbricht.Der Edelmetallsektor ist an einer interessanten Kreuzung angelangt und es bleibt abzuwarten, wie sich das aktuelle Ungleichgewicht lösen wird. Ein Szenario wäre, dass Gold sein 1.300-$-Niveau durchbricht und dies zu einer kleinen Kapitulation im Goldaktien- und Silbersektor führt. Das andere Szenario wäre, dass Gold weiterhin über 1.300 $ konsolidiert und sich die Goldaktien und der Silberpreis in Erwartung eines größeren Gold-Breakouts festigen. Die Beantwortung dessen könnte Wochen in Anspruch nehmen. In jedem Fall werden wir weiterhin geduldig bleiben und weiter Juniors sammeln, denen wir ein fünffaches Potential über die nächsten 18 Monate zuschreiben.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 06. März 2018 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.