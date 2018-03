Wachsende industrielle Nachfrage verhilft Silber zu neuem Glanz

In einem kürzlichen Bericht für die London Bullion Market Association hieß es von Jonathan Butler, einem Edelmetallstrategen der Mitsubishi Corporation, dass ein koordiniertes Wirtschaftswachstum Silber zu neuem Glanz verhelfen wird, indem die industrielle Nachfrage gesteigert und Preise gefördert werden. Dies berichtete das Nachrichtenportal kitco.com in dieser Woche.Die aktuellsten Handelsdaten der Commodity Futures Trading Commission zeigen allerdings, dass die Fondsmanager kürzlich ihre bearishste Netto-Position in Silber eingingen. Ebenso zeigt sich die negative Stimmung der Investoren im Gold/Silber-Verhältnis, das derzeit bei einem langjährigen 80-Punkte-Hoch verbleibt.Doch der bearishen Stimmung zum Trotz sieht Butler für 2018 Potential in dem weißen Metall. In seiner offiziellen LBMA-Kursprognose erwartet der Stratege dieses Jahr ein Hoch von 19 $ pro Unze und 2018 einen Durchschnitt von 17,90 $ pro Unze. Sein Preisziel für das Jahr würde eine Preissteigerung von 13% bedeuten.Butler spekuliert, dass Silber durch seinen industriellen Nutzen wesentlich vorangetrieben wird; vor allem die Solarindustrie soll als Nachfragequelle weiter an Bedeutung gewinnen. Und aufgrund der guten Leitfähigkeit des Edelmetalls rückt es auch für die fortschreitende Elektrifizierung des Automobilsektors in den Vordergrund.© Redaktion GoldSeiten.de