Londoner Goldmarkt: Neue Schritte hin zu mehr Transparenz

Die fünf Banken, die alle Transaktionen am Londoner Goldmarkt verrechnen, planen, die Regeln ihrer Clearingstelle zu ändern, um neuen Mitgliedern den Zugang zu erleichtern. Wie Reuters gestern meldete, ist die Reform Teil einer größer angelegten Umstrukturierung der Institutionen und Abläufe, die die Grundlage für den weltweit größten Goldhandelsplatz bilden. In London wird jedes Jahr Gold im Wert von rund 6,8 Billionen US-Dollar gehandelt.Gegen die Bullionbanken des Londoner Goldmarktes waren in den letzten Jahren wiederholt Vorwürfe wegen möglicher Preismanipulationen erhoben wurden, sodass die Aufsichtsbehörden nun auf mehr Transparenz drängen. Die Zahl der am Clearing beteiligten Banken hat sich unterdessen von sieben auf fünf verringert. Derzeit werden alle Transaktionen von der HSBC, JP Morgan, der Scotiabank, der UBS und ICBC Standard Bank abgewickelt. Die Deutsche Bank und Barclays hatten den Londoner Edelmetallmarkt 2015 bzw. 2016 verlassen.In der Vergangenheit hatten verschiedene andere Banken dem Artikel zufolge ebenfalls versucht, sich am Clearing zu beteiligen, waren aber offenbar teilweise an den gestellten Bedingungen gescheitert. Die ICBC trat dem exklusiven Club der Bullionbanken 2016 nach monatelangen Verhandlungen bei; Goldman Sachs wurde Insiderquellen zufolge jedoch ablehnt. Nach Angaben des Artikels hatten die Mitgliedsbanken bislang ein Vetorecht gegen die Aufnahme neuer Finanzinstitute.Ruth Crowell, die Leiterin der London Bullion Market Association (LBMA) bestätigte gegenüber Reuters, dass der Zugang zur Clearingstelle erleichtert und die Beitrittsvoraussetzungen klarer formuliert werden sollen. Die LPMCL, ein im Besitz der Bullionbanken befindliches Unternehmen, über welches die Abwicklung der Transaktionen läuft, wurde nach Angaben von Crowell in Anpassung an neue Regulationen umstrukturiert. Dies solle die Transparenz und Fairness des Marktes erhöhen und Korruption vorbeugen.© Redaktion GoldSeiten.de