"Gesunde" Prognose für Chinas Goldnachfrage

Die Prognose für die Goldnachfrage in China, die mittlerweile größte Goldkaufnation, ist "gesund", dies berichtet Kitco unter Berufung auf Metals Focus, eines der führenden Edelmetallberatungsunternehmen. Demnach erwarten die Analysten sowohl steigende Schmuckkäufe als auch eine höhere Nachfrage nach Gold zu Investmentzwecken.Laut dem quartalsweisen Bericht zur Nachfrageentwicklung des World Gold Council konnte das Land 2017 eine Goldschmucknachfrage von 646,9 Tonnen verzeichnen, eine jährliche Zunahme von 3%; damit übertrifft China den zweitgrößten Goldkäufer Indien mit dessen 562,7 Tonnen. Ebenso war China in der Lage, Indien mit seinen 164,2 Tonnen Goldbarren und -münzen auszustechen; der Kauf von Goldbarren und -münzen innerhalb des Landes wuchs 2017 um 8% und erreichte so 306,4 Tonnen.Der Haupttreiber dieser vielversprechenden Entwicklung sei Chinas sich bessernde Wirtschaft und die positive Auswirkung auf die Verbraucherstimmung, so Metals Focus. Wichtig sei, dass die Erholung der letzten zwölf Monate als nachhaltig angesehen werde; Insofern, dass die Nachfrage nun durch neue Designs und Geschenkkäufe stimuliert werde und nicht durch die Schnäppchenjagd, die 2013 für eine Spitze sorgte.Den Angaben zufolge verzeichneten die Goldbarrenverkäufe 2017 ihre dritte aufeinanderfolgende jährliche Steigerung und für den restlichen Jahresverlauf wird ein weiterer Anstieg um 6% erwartet, berichtet das Beratungsunternehmen.© Redaktion GoldSeiten.de