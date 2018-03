David Morgan: Es versteht sich von selbst, die besten Portfolios umfassen Gold

Im heutigen Wirtschaftsumfeld sei es wesentlich, Gold als Teil eines ausgeglichenen Portfolios zu besitzen, so David Morgan von The Morgan Report zu Daniela Cambone vom Nachrichtenportal Kitco.com . Er weist auf verschiedene Studien hin, die gezeigt haben, das Portfolios mit einem gewissen Goldanteil im Schnitt die besten Erträge liefern.Allerdings sei das vielen professionellen Vermögensverwaltern gar nicht bewusst. Aus diesem Grund organisiert der World Gold Council demnächst eine Konferenz mit Vertretern von Rentenfonds, Staatsfonds, Hedgefonds usw., auf der der ehemalige US-Notenbankvorsitzende Alan Greenspan über die Bedeutung von Gold im Portfolio sprechen wird. Das ist David Morgen zufolge auch dringend notwendig ist - aus Sicherheitsgründen.Aktuell empfiehlt er Investoren jedoch, einen Teil ihres Goldes angesichts des aktuellen Gold/Silber-Verhältnisses von mehr als 80 gegen Silber einzutauschen. Das sei auch seine eigene Strategie: "Ich würde mein Gold gegen Silber tauschen, warten, bis das Verhältnis wieder sinkt, und dann das Silber erneut gegen Gold tauschen." Auf diese Weise ließen sich die eigenen Edelmetallanlagen im Laufe der Zeit zu sehr geringen Kosten erhöhen.Des Weiteren berichtet Morgan von einer silbergedeckten Kryptowährung, an der er selbst mitgearbeitet hat. Im Allgemeinen sei der Sektor der digitalen Währungen allerdings durch fehlendes Vertrauen gekennzeichnet. Nichts sei dagegen so zuverlässig und vertrauenswürdig wie Edelmetalle. Würde man dieses Vertrauen nun mit Kryptowährungen verbinden, würde das noch viel mehr Investoren und Kapital anziehen.© Redaktion GoldSeiten.de