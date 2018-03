Anstieg der russischen Goldproduktion 2018 erwartet

Russlands Goldausstoß soll sich in diesem Jahr aufgrund der gesteigerten Minenproduktion um 3% auf insgesamt 328 Tonnen erhöhen, so die Produzentenlobby Gold Industrialists' Union laut einem kürzlich von Reuters veröffentlichten Artikel.Die Minenproduktion von Feingold stieg bereits im vergangenen Jahr um 7% auf 271 Tonnen und soll 2018 285 Tonnen erreichen. Im Jahr 2017 verzeichnete die gesamte Goldproduktion Russlands ebenfalls ein Plus von 7% und wuchs auf 317,7 Tonnen an, wie Sergej Kaschuba, der Vorsitzender der Gold Industrialists' Union auf einer Konferenz berichtete.Seit 2007 stieg die Goldproduktion des Landes durchschnittlich um 5-7% pro Jahr. Die Top-Produzenten Polyus und Polymetal werden 2018 wie auch schon im vergangenen Jahr voraussichtlich für den Großteil des Wachstums verantwortlich sein.© Redaktion GoldSeiten.de