Giyani Metals Corp. bestellt Regionsleiter und gründet Niederlassung in Botswana

OAKVILLE, 8. März 2018 - Giyani Metals Corp. (TSXV: WDG, GR: A2DUU8) (Giyani oder das Unternehmen) freut sich, die Bestellung von Herrn Kneipe Setlhare zum Regionsleiter (Country Manager) bekannt zu geben. Er wird die Geschäfte von der neuen regionalen Giyani-Niederlassung in Gaborone, der Hauptstadt von Botswana, aus führen.Als Regionsleiter von Giyani für Botswana wird Herr Setlhare sicherstellen, dass das Unternehmen sämtliche Auflagen im Hinblick auf die Regierungsvorschriften erfüllt, alle erforderlichen Genehmigungen zeitgerecht einholen und die Arbeiten der vor Ort tätigen Vertragspartner (Drittunternehmen) koordinieren. Zusätzlich wird Herr Setlhare die Erschließung des Manganprojekts Kanye, einschließlich des bevorstehenden Feldprogramms, beaufsichtigen und für die Öffentlichkeitsarbeit mit den Kommunen vor Ort verantwortlich zeichnen.Herr Kneipe Setlhare hat einen Studienabschluss von der University of Botswana und ist Bergbauingenieur mit mehr als 12 Jahren Erfahrung in der Leitung von Bergbaubetrieben, darunter auch bei BCL Mines and Smelting und Discovery Metals Ltd. . Daneben ist er auch Director bei Marcelle Holdings, einem Unternehmen, das im Jahr 2017 rund 12 Manganlizenzen an Giyani verkauft hat.Das Büro in Gaborone bietet Giyani die erforderliche logistische und rechtliche Infrastruktur, um sich als glaubwürdiges Bergbauunternehmen zu etablieren, das ideale Voraussetzungen erfüllt, um einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung und Diversifizierung des Bergbausektors in Botswana zu leisten.Ich bin mit unseren bisherigen Fortschritten in Botswana sehr zufrieden. Die Errichtung einer Niederlassung in der Hauptstadt Gaborone versetzt uns in die Lage, die Erschließung unseres Manganprojekts Kanye zu beschleunigen. Wir heißen Herrn Sethlhare im Team von Giyani willkommen und freuen uns über seine Beiträge zumWachstum unseres Unternehmens, erklärt CEO Robin Birchall. Giyani Metals Corp. ist ein Junior-Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Hauptaugenmerk auf die Schaffung eines Aktionärswerts durch die Erschließung seines hochgradigen Manganprojekts im Kanye Basin in Botsuana (Afrika) gerichtet ist.Weitere Informationen und Unterlagen des Unternehmens finden Sie auf www.sedar.com und auf der Webseite von Giyani Metals Corp. unter http://giyanimetals.com/.Für das Board of Directors von Giyani Metals Corp.Robin BirchallCEORobin Birchall, CEO, Director+447711313019rbirchall@giyanimetals.comGiyani Metals Corp.277 LAKESHORE ROAD EAST, OAKVILLE, Ontario L6J 1H9T: 289-837-0066F: 289-837-1166www.GIYANIMETALS.comTSX.v-WDGDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und beinhaltet, beschränkt sich jedoch nicht auf, Aussagen zur zeitlichen Planung und zum Inhalt der zukünftigen Arbeitsprogramme, zu den geologischen Interpretationen, zum Erwerb von Grundrechten, zu den potenziellen Methoden der Rohstoffgewinnung, zur finanziellen Lage des Unternehmens etc. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!