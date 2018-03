Maple Gold Mines zielt auf hochgradig mineralisierte Erweiterung am südöstlichen Rand der Zone Porphyry ab

Montreal, 8. März 2018 - Maple Gold Mines Ltd. (Maple Gold oder das Unternehmen) (TSX-V: MGM, OTCQB: MGMLF; Frankfurt: M3G) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die vierte und letzte Genehmigung erhalten hat und nun über Genehmigungen für alle Bohrstandorte verfügt. Mit fünf Bohrgeräten am Standort werden die Bohrungen jetzt deutlich verstärkt. Das Goldprojekt Douay beherbergt mehrere bekannte hochgradig mineralisierte pflaumenförmige Strukturen mit variablem Durchmesser, bei denen in einigen Fällen in mehreren Richtungen innerhalb von 100 bis 250 Metern eingeschränkte Folgebohrungen absolviert wurden. Diese Gebiete stellen daher eine bedeutende Gelegenheit dar, die Lagerstätte um höhergradige Ressourcen zu erweitern.Maple Gold bohrt zurzeit in einem dieser vorrangigen Erweiterungsziele am südöstlichen Rand der Zone Porphyry auf einem Fence bestehend aus drei (3) Bohrlöchern. Dadurch soll die höhergradige Mineralisierung über das aktuelle Ressourcenmodell hinaus erweitert werden. Diese Bohrungen bauen auf den vorherigen Abschnitten von 4,08 g/t Au (ungeschnitten) auf 28 m ab 82 m Tiefe - einschließlich 8,4 g/t Au auf 11 m - in Bohrloch DO-11-61 und 2,33 g/t Au (ungeschnitten) auf 24,4 m ab 120,4 m Tiefe in Bohrloch D93-16 auf (alle Abschnitte stellen Kernlängen dar).http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42692/March 8 2018 - Maple Gold Targets High-Grade SE Extension at Porphyry Zone - Final for distribution_DE_PRCOM.001.pnghttp://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42692/March 8 2018 - Maple Gold Targets High-Grade SE Extension at Porphyry Zone - Final for distribution_DE_PRCOM.002.pngAbbildung 1 (links): Abschnitt 708200E mit Angabe der oben erwähnten hochgradigen Abschnitte. Abbildung 2 (rechts): Abschnitt 708300E (100 Meter weiter östlich), ohne die existierenden Bohrlöcher, mit Angabe des Fences der drei Bohrlöcher 2018, die derzeit zur Untersuchung der Erweiterung der hochgradigen Mineralisierung in Ost-Südost-Richtung am südöstlichen Rand der Zone Porphyry niedergebracht werden.Matthew Hornor, President und CEO von Maple Gold, sagte dazu: Unser Team hat in der zweiten Jahreshälfte 2017 viel Zeit damit verbracht, Bohrziele zu generieren. Nachdem wir letzte Woche unsere letzte Genehmigung erhalten haben, verstärken wir jetzt unsere Bohrungen und transportieren die Bohrgeräte zu den spannendsten Zielen. Die Bohrergebnisse werden gruppenweise veröffentlicht werden, da die Bohrungen in bestimmten Zielgebieten absolviert werden. So können unsere Aktionäre den Fortschritt bei der Realisierung unserer unterschiedlichen Zielsetzungen genau verfolgen.Qualifizierte PersonDer wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressmitteilung wurde von unter der Aufsicht von Fred Speidel, M.Sc., P.Geo., Vice President Exploration von Maple Gold, geprüft und zusammengestellt. Herr Speidel ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Speidel hat die Daten hinsichtlich der Explorationsinformation in dieser Pressemitteilung durch seine unmittelbare Beteiligung an den Arbeiten bestätigt.Maple Gold ist ein kapitalkräftiges Goldexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung eines ausgedehnten Goldprojekts in einer der weltweit besten Bergbaurechtssprechungen konzentriert. Das unternehmenseigene Goldprojekt Douay umfasst eine Gesamtfläche von 370 km² und liegt in der Deformationszone Casa Berardi, die sich im ertragreichen Grünsteingürtel Abitibi im Norden der kanadischen Provinz Quebec befindet. Für dieses Projekt wurde bereits eine Goldressource ermittelt und die Vererzung ist nach wie vor in mehreren Richtungen offen. In diesem ertragreichen Bergbaugebiet gibt es hervorragende Infrastruktureinrichtungen und mehrere große aktive Bergwerke. Maple Gold führt derzeit eine signifikante Bohrkampagne durch, um die bekannten Ressourcengebiete zu erweitern und neu entdeckte Ziele innerhalb der Liegenschaft des Unternehmens zu überprüfen, die sich über eine Streichlänge von 55 km entlang der Deformationszone Casa Berardi ersteckt. Weitere Informationen finden Sie unter www.maplegoldmines.com.FÜR Maple Gold Mines Ltd. Matthew HornorB. FÜR Maple Gold Mines Ltd. Matthew HornorB. Matthew Hornor, President & CEOMr. Joness Lang, VP, Corporate DevelopmentOffice: +1 416.306.8124E-Mail: jlang@maplegoldmines.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-cpaital.ch 