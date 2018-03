Portofino Resources unterzeichnet Vereinbarung im Hinblick auf Yergo in Catamarca

Vancouver, 5. März 2018 - Portofino Resources Inc. (POR: TSX-V) (POT: FWB) (Portofino oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einem privaten argentinischen Konzessionsinhaber eine verbindliche Vereinbarung hinsichtlich des Erwerbs sämtlicher Anteile (100 Prozent) an den Lithiumsole-Salar-Projekten Yergo und Yergo 2 in Catamarca, Argentinien unterzeichnet hat. Die beiden Projekte haben eine Gesamtfläche von über 3.500 Hektar (ha). Die Standorte der Konzessionen können auf dem Lageplan über diesen Link eingesehen werden:Das Projekt Yergo (2.932 ha) befindet sich 30 Kilometer (km) südlich von Portofinos Projekt II und etwa 20 km südöstlich des Projekts 3Q von Neo Lithium Corp. Das Projekt Yergo 2 (614 ha) befindet sich rund 20 km südlich des Projekts Rio Grande Sur des Unternehmens und 23 km westlich des Antofalla Salar, der zurzeit von Albermarle Corporation exploriert wird.Als Gegenleistung für den Erwerb sämtlicher Anteile an den Konzessionsgebieten hat sich Portofino dazu verpflichtet, dem Verkäufer über einen Zeitraum von 27 Monaten jährlich steigende Zahlungen von insgesamt 500.000 USD zu leisten, und zwar wie folgt:a) 30.000 USD bei Unterzeichnung;b) 20.000 USD innerhalb von 3 Monaten;c) 15 Monate nach Genehmigung durch die TSX-V 125.000 USDd) 24 Monate nach Genehmigung durch die TSX-V 150.000 USDe) 27 Monate nach Genehmigung durch die TSX-V 175.000 USDDem Unternehmen ist nicht bekannt, ob in den Projekten Yergo und Yergo 2 historische Explorationsarbeiten durchgeführt wurden.Portofino ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver, Kanada, dessen Schwerpunkt auf dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralressourcenprojekten in Nord-, Mittel- und Südamerika liegt. Das Unternehmen hat Verträge abgeschlossen, die sich auf sechs vielversprechende Lithium-Salar-Lagerstätten in Catamarca, Argentinien beziehen, und ist an einem Grundbesitz von über 17.000 Hektar beteiligt.Für das Board of Directors,David G. TafelChief Executive OfficerDavid Tafel, CEO, Director604-683-1991Suite 520 - 470 Granville StreetVancouver, BC, CANADA V6C 1V5Telephone: 604-683-1991Fax: 604-683-8544www.portofinoresources.cominfo@portofinoresources.comWeder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgan (Regulation Services Provider im Sinne der Richtlinien der TSX Venture Exchange) haften für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen betreffend die zukünftige Geschäftstätigkeit von Portofino Resources Inc. (das Unternehmen) enthalten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen betreffend die zukünftige Planung und Geschäftstätigkeit des Unternehmens, unter anderem die Bewertung der Geschäftsleitung hinsichtlich der Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens in Bezug auf dessen Projekte können bestimmten Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Die Investoren werden vorsorglich darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Gewähr für die zukünftige Performance darstellen und dass die tatsächliche Performance bzw. die tatsächlichen Explorations- und Finanzergebnisse wesentlich von Schätzungen oder Prognosen abweichen können.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!