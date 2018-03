Ungarn holt Goldreserven zurück ins Land

Wie Hungary Today kürzlich meldete, hat die ungarische Nationalbank Magyar Nemzeti Bank (MNB) die Rückführung ihrer außer Landes gelagerten Goldreserven beschlossen. Damit folgt die MNB den Zentralbanken anderer Staaten, darunter Deutschland, Österreich und die Niederlande, die in den letzten Jahren ebenfalls den (teilweisen) Rücktransport ihres Goldes veranlasst haben.Bislang werden 100.000 Unzen (3 Tonnen) des ungarischen Goldes in London verwahrt, was beim aktuellen Preisniveau einem Wert von rund 130 Millionen US-Dollar entspricht. Grund für die geplante Rückführung sind dem Artikel zufolge zum einen die Risiken, die mit der Lagerung im Ausland einhergehen und zuletzt wieder stärker in den Fokus rückten. Zum anderen rechnet die MNB aber auch damit, dass auf diese Weise das Vertrauen der Märkte in Ungarn gestärkt wird.Die Ungarische Nationalbank besitzt bereits seit ihrer Gründung im Jahr 1924 Goldreserven. Den höchsten Stand erreichten diese in den 1970er Jahren mit etwa 65-70 Tonnen. Nach dem Ende des Bretton-Woods-Systems entschied man sich in den späten 1980er Jahren jedoch, die Goldbestände auf ein Mindestmaß zu reduzieren und stattdessen in Staatsanleihen zu investieren, die als sicherer und liquider betrachtet wurden und womöglich höhere Zinserträge versprachen.Seit 1992 hat Ungarn seine offiziellen Goldreserven weder erhöht noch verringert. Im europäischen Vergleich sind die ungarischen Bestände äußerst gering: Deutschland besitzt beispielsweise rund 3.374 Tonnen, Frankreich 2.436 Tonnen, Österreich 280 Tonnen, Rumänien und Polen je etwa 103 Tonnen und Bulgarien 40 Tonnen. (Eine Übersicht über alle staatlichen Goldreserven finden Sie hier .)© Redaktion GoldSeiten.de