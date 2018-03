Bart Melek über die künftige Entwicklung der Goldpreise

Auf der PDAC 2018 sprach Bart Melek von TD Securities in einem Interview mit dem Investing News Network über seine aktuelle Einschätzung zum Rohstoffmarkt.Seiner Meinung nach sei einer der größten Treiber der jüngsten Goldpreisvolatilität die Erkenntnis, dass die Federal Reserve einen etwas aggressiveren Kurs fährt, als viele Marktteilnehmer erwartet hatten.Des Weiteren meint er, dass in den USA Steuerkürzungen auf der unternehmerischen Seite Investitionen vorantreiben und das Wirtschaftswachstum wahrscheinlich unterstützen werden, während die Beschäftigungszahlen weiterhin stabil bleiben sollten und langsam Sorgen bezüglich Inflationsdruck aufkommen könnten.Melek erwartet 2018 drei bis vier Zinssteigerungen der US-Notenbank und 2019 eventuell ein bis zwei. Jedoch sei das Ende des aktuellen Straffungszyklus bald erreicht, weswegen man bei TDS die Zukunft für Gold optimistisch sehe. Kurzfristig sollte sich Gold innerhalb einer begrenzten Handelsspanne bewegen, so Melek. Im späteren Verlauf des Jahres sollte der Goldpreis dann allerdings dank eines schwächelnden US-Dollar bessere Zeiten erleben.Bezüglich der Silber-, Platin- und Palladium-Märkte fügte er hinzu, dass TD Securities ziemlich optimistisch sei, dass 2018 ein relativ gutes Jahr für Industriemetalle und Basismetalle wird, da es nun auf den späten Zyklus des Wirtschaftswachstums zugehe.© Redaktion GoldSeiten.de