Chalice Gold Mines Ltd.: Erste Goldmineralisierungen entdeckt

Mittwoch habe ich Tim Goyder und Alex Dorsch von Chalice Gold getroffen. Einen Tag zuvor hat man erste Resultate aus Kanada veröffentlicht ( Link ).Es wurden erste Goldmineralisierungen entdeckt, was für die erste Runde sehr gut ist. Die Erzkörper in dieser Region sind meist mehrere Meter dick und können kilometerweit in die Tiefe gehen. Dass Chalice Gold Mines gleich mit den ersten Löchern getroffen hat zeigt zum einen, dass weitere Vorkommen neben der Chimo-Mine vorhanden sind und dass man auf der richtigen Spur ist!11,6 Meter mit 3,32 g/t Gold inklusive 1,6 Meter mit 18,52 g/t Gold sind noch keine Mine, doch ein sehr guter Anfang!Die Bohrungen laufen weiter und insgesamt ist Chalice weiterhin bestens aufgestellt. Ich sehe keinen Grund, hier irgendetwas an der Position zu verändern.Nahezu jedes Unternehmen in der Nachbarschaft hat einen Enterprise-Value von mehr als 20 Millionen CAD, hin bis über 100 Millionen CAD und Chalice wird um den reichen Cash-Wert je Aktie gehandelt.Der News-Flow wird anhalten und jederzeit kann hier das "Glory Hole" eintreffen!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.