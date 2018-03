Steigende Silberschmuckverkäufe in den USA

Laut einer vom Silver Promotion Service (SPS) des Silver Institutes in Auftrag gegebenen Studie konnten Schmuckeinzelhändler in den USA letztes Jahr starke Silberschmuckverkäufe verzeichnen. Ebenso zeigen diese Ergebnisse, dass der Silberschmuck weiterhin führende Warenkategorie für die Einzelhändler bleibt; speziell, wenn man die Verkaufszahlen im Vergleich zu den anderen Edelmetallen betrachtet.59% der Händler verzeichneten im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben einen Anstieg ihrer Silberschmuckverkäufe. 18% meldeten einen Rückgang, während die Verkaufszahlen der übrigen 23% gegenüber dem Vorjahr unverändert blieben. 56% verbuchten dabei während der Feiertagssaison im Vergleich zur gleichen Zeit des Vorjahres einen Anstieg der Silberschmuckverkäufe.Der durchschnittliche Zuwachs der Silberschmuckverkäufe betrug laut der Studie 17%. Von den gesamten Schmuckverkäufen schlug Silber nach Angaben der Händler mit 36% zu Buche. Im Hinblick auf das Dollarvolumen der Verkäufe belief sich dieser Anteil auf 29%.Was die weitere Entwicklung ihrer Silberschmuckverkäufe anbelangt, zeigen sich die Befragten deutlich optimistisch: So rechnen ganze 93% damit, dass ihre Silberschmuckverkäufe weiterhin zunehmen werden.Die Studie, durchgeführt von INSTORE Magazine, wurde im Januar und Februar dieses Jahres mit einer Gesamtzahl von 25.000 Abonnenten durchgeführt, von welchen 97% als unabhängige Einzelhändler tätig sind.Alle Ergebnisse der Studie finden Sie hier © Redaktion GoldSeiten.de