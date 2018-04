Gold, der US-Dollar und Inflation

Gold ist heutzutage der letzte Schrei. Und einige Leute meinen, wenn man nicht ausdrücklich "bullisch" ist, dann ist man unwissend oder unintelligent. Diejenigen, die beruflich mit dem Goldhandel zu tun haben (d.h. Berater, Investoren, Trader, Autoren) scheinen alle der gleichen Meinung zu sein. Sogar Fundamentalisten und technische Analysten sind hier in einem Team. Gewissermaßen.Der US-Dollar macht gerade Schlagzeilen, also legen die meisten Erklärungen und Erwartungen für die "große Bewegung" von Gold den Fokus natürlich auf die Schwäche des US-Dollars. Und das sollten sie auch. Jedoch benötigt man einige zusätzliche Informationen.Manche Leute meinen, dass ein schwächerer US-Dollar einen höheren Goldpreis "verursachen“ würde. Das ist, als würde man sagen, dass niedrigere Zinssätze höhere Anleihekurse verursachen würden. So funktioniert das aber nicht.Gold und der US-Dollar bewegen sich umgekehrt. Genau wie Anleihen und Zinsen.Wenn man Anleihen besitzt, weiß man: Steigen die Zinsen, fällt der Wert der Anleihen. Und im Gegenzug: Fallen die Zinsen, steigt der Wert der Anleihen. Das eine ist nicht die "Reaktion“ auf das andere, sondern schlicht das Gegenteil. Beides bedingt sich gegenseitig.Als Kind saßen Sie wahrscheinlich manches Mal auf einer Schaukel oder einer Wippe. Wenn man am Boden ist, ist jemand am anderen Ende der Wippe in der Luft. Und umgekehrt, wenn man in der Luft ist, ist die andere Person am Boden. Noch einmal: Das eine ist nicht die "Reaktion" auf das andere. Beide Positionen sind das Gegenteil der jeweils anderen.Der Großteil derjenigen, die Kommentare bezüglich Gold abgeben, sieht den Dollar als einen von mehreren Faktoren, die zu einem höheren Goldpreis beitragen. Aber in Wahrheit spiegelt der Goldpreis nur eine ganz konkrete Sache wider: Wertveränderungen des US-Dollars.Es gibt sechs wesentliche Wendepunkte auf der folgenden Grafik (1920, 1934, 1971, 1980, 2001, 2011). Alle von ihnen stimmten mit gegensätzlich korrelierenden Wendepunkten beim Wert des US-Dollars überein und reflektierten diese.Da Gold in US-Dollar bewertet wird und sich dieser in einer Phase des konstanten Rückgangs befindet, wird der in US-Dollar angegebene Goldpreis im Laufe der Zeit ansteigen. Bei der subjektiven Bewertung des Dollars durch die Märkte kommt es fortlaufend zu Schwankungen und diese sich ändernden Bewertungen schlagen sich im ständig fluktuierenden Goldpreis in US-Dollar nieder.Ebenso wird in letzter Zeit immer mehr über die Inflation gesprochen. Hier ist also ein Grundsatz, den man sich merken sollte: Inflation ist die Wertminderung des Geldes durch die Regierung.Wenn Sie jemanden von Dingen wie "Kostendruck-" oder "Nachfragesog"-Inflation, beschleunigtem Lohnwachstumsdruck oder einer "überhitzten Wirtschaft" reden hören, lauschen Sie höflich. Aber machen Sie sich bewusst, dass es in Wirklichkeit nur einen Grund für Inflation gibt - die Regierung. Und die Regierung umfasst in diesem Fall die Zentralbanken, vor allem die US-amerikanische Federal Reserve.