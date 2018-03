Gold und Silber - Aufwärtsbewegung in Gefahr?

Im aktuellen Update schreiben wir folgendes:Angeschossenes Wildschwein, angeschlagener Boxer, nichts ist gefährlicher ein Lebewesen in einer aussichtslosen Lage! So ähnlich geht es nun auch den Bullen im Goldmarkt, welche zunehmend in Bedrängnis geraten. Viele verlieren bereits wieder das Interesse am Markt, doch genau da liegt der Fehler. Wir könnten hier nochmals ein Tief sehen, welches wir für erneute Positionierungen nutzen können und deshalb nicht verpassen wollen.Wir haben dazu aufgerufen, die Stopps für bestehende Positionen auf die Einstiege zu ziehen, sowohl im Gold als auch im GLD. Diese Warnung halten wir auch weiterhin aufrecht, da die Chancen bei einem nochmaligen Rücklauf, sehr hoch sind deutlich tiefer in den Zielbereich einzudringen und sich somit noch mal günstiger einzukaufen. In beiden Märkten kann ein erneutes Tief abgewendet werden, wenn wir über die letzten Hochs ausbrechen. Ein Anstieg über 1335 $ und 126.64 $ liefern hierfür die ersten Indikationen.Beim Silber gilt als wichtiger Punkt nach wie vor die 17,10 $. Erst nach einem Überschreiten dieser Marke können wir den Zielbereich und die Bewegung als nachhaltig abgearbeitet sehen.Bei Fragen zu unserer Strategie oder Vorgehensweise am Edelmetallmarkt können Sie uns jederzeit anschreiben.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen/wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, GLD/GDX, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Homepage www.hkcmanagement.de