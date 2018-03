RNC Minerals Corp.: Das Dumont-Projekt

Ein sehr gutes Gespräch konnte ich mit Mark Selby von RNC führen.Sein Ziel für 2018 ist klar. RNC baut derzeit die Finanzierung für das Dumont-Projekt zusammen und es wird seit Monaten in alle Richtungen gesprochen. Der Kapitalbedarf soll über mehrere Bausteine abgedeckt werden. Hierzu zählen Abnahmeverträge, Finanzierungen mit der Regierung in Quebec und normale Kredite.Er ist sich sicher, dass RNC Minerals dies in den nächsten Monaten hinbekommt.Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder jemand kauft das Dumont Projekt vorher oder es geht in Produktion.Es gibt kein vergleichbares Nickel-Kobalt-Projekt in einem sicheren Land wie Kanada, das sich nicht schon in den Händen der großen Produzenten befindet.Ansonsten war es interessant zu erfahren, dass Mark Selby als Nickel-Berater bei KOBALT27 tätig ist. Umso überraschter war er, also KOBALT27 ohne sein Wissen die Royalty auf das Projekt gekauft hat.Warum die Aktie derzeit eher konsolidiert führt Selby auf Eric Sprott zurück. Dieser hat vor einigen Wochen begonnen seine Position zu reduzieren und scheint sich komplett zu verabschieden. Ich trauere dem nicht nach, da ich sowieso den Eindruck habe, dass man Sprott, soweit er privat investiert, nicht unbedingt haben muss.Die Goldmine in Australien soll gut laufen und Selby versprach weiter fallende Kosten auf Beta Hunt. Jedoch machte er auch kein Geheimnis daraus, dass er die Mine verkaufen würde, wenn ein gutes Angebot kommt. Zu sehr liegt der Fokus auf dem Monster-Projekt Dumont.Wie Sie vielleicht gesehen haben, hat gestern Northern Star die Goldprojekte von Westgold gekauft, die RNC unter Option hatte. Eine wahnsinnige Chance wurde hier vom Markt vertan! Northern Star hat 80 Millionen an Westgold bezahlt!Die Aktie hat gewaltiges Potential, doch noch misstraut der Markt, da die CAPEX so riesig ist (ca. 1 Milliarde USD). Doch das Interesse soll hoch sein und mit jedem weiteren Schritt in Sachen Finanzierung sollte die Bewertung höher gehen!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.