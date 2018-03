St. Barbara Limited unterbricht Goldabbau der Simberi Mine

Wie Miningweekly.com heute meldete, hat das australische Goldbergbauunternehmen St. Barbara Ltd. den Abbau in seiner Simberi Mine in Papua Neuguinea unterbrochen.Der Grund dafür ist eine illegale Arbeitsniederlegung eines Teils der Belegschaft. St. Barbara teilte mit, dass die Produktion am 7. März unterbrochen wurde und das Management an einer Wiederaufnahme der Produktion arbeitet.Das Unternehmen hat die Belegschaft darüber informiert, dass die Arbeitsniederlegung nicht den Gesetzen von Papua Neuguinea entspricht.Am heutigen Tag wurden kleine Verhandlungserfolge erzielt, so dass das Unternehmen auf Entlassungen der nicht präsenten Arbeiter verzichtet hat.St. Barbara erwartet trotz dieser Ereignisse, dass Simberi die Produktionsvorgaben für 2018 von 115-125.000 Unzen Gold erfüllen wird.© Redaktion MinenPortal.de