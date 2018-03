Cape Lambert Resources Ltd.: Kapitalerhöhung

Das australische Ressourcen- und Investmentunternehmen Cape Lambert Resources Ltd. (ASX: CFE) (Cape Lambert oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Platzierung von bis zu 37.036.361 vollständig bezahlten Stammaktien (die Stammaktien) zu einem Emissionspreis von 0,055 Dollar pro Aktie (Einnahmen von bis zu 2,0 Millionen Dollar (vor Ausgaben)) durchführen wird (die Platzierung). Das Unternehmen wird für alle zwei Aktien dieser Platzierung auch eine freie, nicht notierte Option sowie an Vermittler der Platzierung fünf Millionen Optionen emittieren, die innerhalb von zwei Jahren ab dem Emissionsdatum zu einem Preis von 0,07 Dollar ausgeübt werden können (die Platzierungsoptionen).Die aufgebrachten Gelder werden für die Finanzierung seiner Explorationsarbeiten beim Kobalt-Kupfer-Bergeprojekt Kipushi in der Demokratischen Republik Kongo sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet werden.Tony Sage, Chairman von Cape Lambert, sagte: Die enorme Unterstützung seitens europäischer und australischer Investoren ist ein tolles Ergebnis für das Unternehmen und ermöglicht es Cape Lambert, seine Explorations- und Erschließungsarbeiten bei seinem Kobalt-Kupfer-Projekt Kipushi fortzusetzen.Das Unternehmen bestätigt, dass es das Kapital mittels einer Platzierung an renommierte und professionelle Investoren aufbringen wird, was als der zweckmäßigste Mechanismus für das rechtzeitige Aufbringen von Geldern erachtet wurde. Die Aktien und die Platzierungsoptionen in Zusammenhang mit der Platzierung werden entsprechend der Kapazität des Unternehmens gemäß den Notierungsbestimmungen (Listing Rules) 7.1 emittiert werden, sobald alle Gelder eingenommen wurden.Hochachtungsvoll, Cape Lambert Resources Ltd. Tony SageExecutive ChairmanCape Lambert Resources Ltd. (ASX: CFE) ist ein vollständig finanziertes Mineralerschließungs-unternehmen mit Beteiligungen an Eisenerz-, Kupfer-, Gold-, Uran-, Mangan-, Lithium- und Blei-Silber-Zinkprojekten in Australien, Europa, Afrika und Südamerika.Board of DirectorsTony Sage, Executive ChairmanTim Turner, Non-executive DirectorStefan Muller, Non-executive DirectorMelissa Chapman, Company SecretaryCape Lambert ContactInvestor RelationsTel.: -+61 8 9380 9555Email:-info@capelam.com.auwww.capelam.com.auAustralian Securities Exchange: Kürzel: CFEStammaktien: 873.625.369Nicht börsennotierte Optionen: 23.500.000 (0,05 $, Verfall: 31. Dezember 2018)Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!