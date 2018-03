Gold bietet Absicherung in bargeldloser Gesellschaft

Im Jahr 2017 verwendeten insgesamt nur 25% der Schweden mindestens einmal in der Woche Bargeld, wobei 36% niemals bar bezahlten. Die Nutzung des Bargelds in Schweden hat sowohl als Anteil des BIPs, als auch nominal abgenommen, darüber berichtete am Wochenende die Webseite GoldCore Der Gesamtwert der Bargeldzahlungen in Schweden beläuft sich den Angaben zufolge auf lediglich 2% des BIP. Schweden, das oftmals als die Nation mit der Bargeldverwendung weltweit bezeichnet wird, sei demnach besorgt, dass die bargeldlose Gesellschaft "zu schnell" voranschreitet und somit in eine "Negativspirale" geraten könnte.Diese Sorge ist mittlerweile so groß geworden, dass eine parlamentarische Überprüfung gestartet wurde und die schwedische Zentralbank, die Riksbank, diesen Sommer eine Studie bezüglich der unerwünschten Folgewirkungen einer bargeldlosen Gesellschaft plant. Des Weiteren recherchiert die Zentralbank aktuell auch, ob die Einführung der e-krona, einer digitalen Währung, sinnvoll wäre. Somit könnte Schweden die erste Nation sein, die eine Kryptowährung einführt.Kritiker der Bargeldabschaffung geben zu bedenken, dass das digitale Bargeld auf den Konten anfällig für Hacker-Angriffe oder mögliche Bail-In-Maßnahmen der Banken ist. Im Vergleich dazu bleiben Bargeld, aber auch physische Anlagen wie Gold und Silber, davon unberührt, wenn man sie außerhalb des Bankensystems hält, so die Autorin.© Redaktion GoldSeiten.de